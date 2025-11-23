En 2015, Her Story avait marqué la scène indépendante vidéoludique avec son concept intriguant et novateur. Nous voilà dix ans après avec Hymer 2000, une expérience singulière qui, à bien des égards, nous rappelle le titre susmentionné. Ce jeu, mélange entre le puzzle game et le visual novel, est développé par l’équipe de doBell et sort sur l’eShop le 13 novembre 2025 au prix de cinq euros. Bonne surprise ou à éviter ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Hymer 2000.

Un concept réussi et maîtrisé

Hymer 2000 est un jeu qui nous place dans un monde plus ou moins proche du nôtre. Nous incarnons Frank, responsable chargé d’effacer la mémoire de l’IA Hymer 2000. En effaçant sa mémoire, nous allons découvrir progressivement la vie de tous ceux qui utilisaient cette machine.

Le jeu est un mélange de puzzle game et de visual novel, qui nous rappelle dans son concept Her Story. Nous incarnons un petit personnage en pixel qui arpente le décor de l’histoire. Dans le décor, nous allons trouver des lieux (nommés « Faces ») qui nous présentent des scènes de vie qui se sont déroulées à l’endroit où nous nous trouvons.

Cependant, comme la plupart des données de l’IA sont corrompues, nous allons devoir déboguer l’ordinateur afin de progresser. Pour retrouver les fichiers corrompus, nous allons devoir aller dans un moteur de recherche qui nous permettra de trouver les discussions que Hymer 2000 a eues avec les personnages de l’intrigue.

Le moteur de recherche fonctionne avec des mots. Par exemple, si nous cherchons le mot « hello » (bonjour), ce dernier nous montrera les quatre dernières conversations que l’IA a eues avec ce mot à l’intérieur.

Nous découvrons les mots à utiliser grâce aux scènes de vie (« Faces »). Pour essayer d’être le plus clair et le plus concret possible sans divulgâcher l’histoire (car l’intérêt du jeu est de découvrir le récit), nous apprenons très rapidement que l’un des personnages principaux s’appelle Bart.

Pour retrouver les fichiers corrompus et donc faire avancer notre personnage, nous allons chercher « Bart » dans le moteur de recherche. Nous découvrons alors les quatre premières discussions de l’IA au sujet de (ou avec) Bart. Et qui sait, peut-être que dans ces quatre premières discussions, nous découvrirons de précieuses informations qui nous permettront de lancer une nouvelle recherche.

Une très belle plume touchante

Le concept, qui nous amène à alterner les phases de recherche et les phases plus contemplatives (et de lecture), est très réussi. Hymer 2000 est un jeu surprenant, à l’histoire intéressante et à la plume soignée.

Le scénario est bien construit et réussit à nous amener sur une très belle histoire de science-fiction à la fois personnelle, inédite, et intelligente. Les personnages sont travaillés, sincères, avec des personnalités assez différentes pour nous faire croire au récit.

Les scènes de vie (« Faces ») mélangent à la fois les passages doux, plus rugueux, avec une littérarité intéressante. Même si certains nœuds dramatiques sont plus intéressants que d’autres, les scénaristes arrivent à parfaitement distiller l’intrigue pour que les allers-retours entre le moteur de recherche et le décor soient intéressants.

Le gameplay est bien pensé, et nous avons pris un réel plaisir à chercher des mots dans le moteur de recherche. Les développeurs ont réussi à récupérer intelligemment le concept de Her Story pour créer leur propre univers singulier.

Pour cinq euros, Hymer 2000 est une expérience à essayer. Le jeu est certes très court (une à deux heures de jeu), sans grande rejouabilité, mais il propose un contenu qualitatif qui pourrait vous émouvoir. Les développeurs apportent aussi quelques bonus qui donnent envie de retourner sur l’expérience pour obtenir le 100%.

Malgré toutes ses qualités, il faut aussi savoir que le jeu n’est pas totalement bien équilibré. Le moteur de recherche est parfois « trop simple », et nous avons réussi à démêler toute l’histoire juste en cherchant des mots fréquemment utilisés dans la vie de tous les jours. Découvrir toute l’histoire sans faire tous les allers-retours amenuise la force du jeu, qui, même s’il reste intéressant et touchant, perd en mystère. Nous vous recommandons donc, pour apprécier pleinement Hymer 2000, de ne pas faire comme nous.

Les graphismes sont à la fois réussis et parfois un peu plus « ternes ». Les images dans les « Faces » sont très belles, et illustrent parfaitement les récits présentés. Les quelques à-côtés à débloquer pendant la progression du jeu sont aussi jolis. Cependant, le décor en lui-même et notre personnage en pixel est assez grossiers, peu agréables à l’œil, même si nous comprenons le concept. La bande-son est minimaliste et s’oublie au fil de l’expérience. Elle accompagne malgré tout parfaitement le jeu et nous aide à plonger dans cette expérience assez triste.

Niveau portage, Hymer 2000 est décevant, même s’il est parfaitement jouable. Déjà, le jeu n’est pas traduit en français et il faudra un vocabulaire courant en anglais pour profiter de l’expérience. Le jeu est tactile, mais certains passages nous obligent à utiliser la manette là où nous aurions préféré défiler le texte à l’aide de nos doigts. Finalement, nous avons connu quelques légers problèmes de latence sur le dernier décor. Nous avons aussi été frustrés de voir que le générique de fin n’était pas traduit. Quand une expérience nous plaît, nous aimons découvrir les créateurs. Le jeu reste de très bonne facture, même si le portage aurait pu être mieux soigné.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay (sans commentaire) de trente minutes réalisée lors de notre découverte du jeu, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.