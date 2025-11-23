BlackBeak Games a confirmé la sortie de son jeu de gestion minière intergalactique sur la console de Nintendo, accompagnée d’un nouveau trailer dévoilant l’expérience qui attend les joueurs.

Dans Star Ores Inc., vous prenez le contrôle d’une station spatiale laissée à l’abandon et entamez votre carrière d’entrepreneur galactique. Installé au milieu des étoiles, vous devrez creuser d’immenses astéroïdes à l’aide de votre laser pour en extraire des minerais rares, avant de les transformer en produits high-tech particulièrement lucratifs.

Très vite, votre simple poste de minage se mue en un véritable complexe industriel. Robots spécialisés, tapis convoyeurs, systèmes automatisés : tout est entre vos mains pour concevoir une chaîne de production performante, allant de l’extraction à la vente.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Le jeu propose également d’explorer des secteurs cachés, de réactiver de vieux terminaux et d’améliorer votre équipement pour atteindre des veines de ressources encore plus profondes. Certaines anomalies organiques, une étrange biomasse alien, vous demanderont d’ailleurs d’intervenir pour sécuriser votre avancée.

Au fil de votre progression, votre station spatiale attirera des clients venus des quatre coins de la galaxie, impatients d’acheter vos créations. À vous ensuite d’optimiser vos installations, d’automatiser chaque étape et de transformer votre petite entreprise en légende du minage spatial.