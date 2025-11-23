Shift Up semble déterminé à élargir l’horizon de sa licence phare : Stellar Blade 2 serait en préparation pour une sortie multiplateforme, rompant ainsi avec l’exclusivité PlayStation 5 dont bénéficiait l’opus initial lors de son lancement. L’information provient d’Insider Gaming, qui a analysé plusieurs offres d’emploi liées au développement du jeu, ainsi que des déclarations du studio évoquant clairement la volonté d’élargir la disponibilité du titre à davantage de plateformes.

Sorti en 2024, Stellar Blade a rapidement fait parler de lui grâce à ses graphismes impressionnants et son gameplay d’action nerveux. Malgré les controverses entourant sa protagoniste Eve tout au long de son développement, le jeu a rencontré un succès critique et populaire notable, allant jusqu’à recevoir plusieurs nominations, dont certaines aux Game Awards, notamment pour sa bande-son. Fort de cette réception très positive, Shift Up n’a pas tardé à annoncer que du nouveau arriverait avant 2027.

Désormais, grâce à un nouveau poste à pourvoir publié sur le site officiel coréen du studio, on sait que Stellar Blade 2 est officiellement en développement. Le studio y précise vouloir renforcer son équipe afin de proposer une suite pensée pour la nouvelle génération, reprenant l’intensité du premier épisode tout en s’ouvrant à un public plus large. Shift Up indique aussi viser un lancement sur plusieurs plateformes, incluant potentiellement d’autres consoles en plus du PC.

Cette stratégie contraste avec celle du premier Stellar Blade, initialement exclusif à la PlayStation 5 avant d’arriver sur PC en début d’année. Aucune version Xbox Series X|S ou Nintendo Switch 2 n’a encore été annoncée, mais Insider Gaming rapporte que des discussions et rumeurs persistent depuis quelque temps. Avec l’arrivée d’un second épisode prévu comme multiplateforme, il devient plausible que le premier Stellar Blade rompe lui aussi son exclusivité et finisse par sortir sur consoles Xbox et Nintendo.