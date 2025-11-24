Les joueurs, supporters et fans de Pokémon du monde entier se sont réunis ce week-end à São Paulo, au Brésil, pour assister aux compétitions qui ont permis aux participants de remporter des bourses d’études, des prix et le titre très convoité de Champion International Pokémon. Les champions d’Amérique latine se sont affrontés au cours de tournois sur le jeu vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Pokémon GO et sur Pokémon UNITE, chacun d’entre eux remportant une place pour les Championnats du Monde Pokémon 2026.

Pendant trois jours (du 21 au 23 novembre 2025), les joueurs ont pu s’affronter pour remporter des points de championnat, des invitations directes aux Championnats du Monde 2026 et plus de 500 000 dollars américains de prix, répartis entre les compétitions sur le Jeu Vidéo Pokémon, le JCC Pokémon, Pokémon GO et Pokémon UNITE.

Retrouvez ci-dessous les Champions Internationaux Pokémon d’Amérique latine 2026 :