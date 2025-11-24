À une semaine de son lancement sur Switch et Switch 2, Marvel Cosmic Invasion remet une grosse pièce dans la machine à hype. Dotemu et Tribute Games ont dévoilé la cinématique d’ouverture du jeu, un concentré d’esthétique cartoon façon années 90 qui ravira instantanément les fans des vieux dessins animés du samedi matin.

Cette animation, visible dès le premier démarrage du jeu, sert de présentation dynamique aux 15 combattants jouables du roster. Chacun y apparaît dans une version retravaillée pour coller à l’inspiration « cartoon 90s » revendiquée par Tribute Games. On y voit notamment Captain America et Spider-Man repousser les sbires d’Annihilus dans les rues, Beta Ray Bill et le Silver Surfer distribuer des mandales dans l’espace, ou encore l’ombre planante de Thanos, Galactus et M.O.D.O.K., histoire de rappeler que les menaces ne manquent pas.

Cette mise en bouche s’inscrit parfaitement dans l’ambition du jeu : un beat’em up cosmique où l’immortel Annihilus déclenche une attaque d’ampleur galactique. Pour contrer l’Annihilation Wave, héros terrestres et champions venus des confins doivent unir leurs forces dans une aventure qui s’étire de New York jusqu’aux profondeurs de la Negative Zone. Le scénario met également en scène Thanos, M.O.D.O.K., Taskmaster et d’autres adversaires emblématiques, bien décidés à épauler Annihilus dans sa course à la destruction.

Le roster jouable promet une belle variété avec 15 héros : Captain America, She-Hulk, Rocket Raccoon, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer, Phoenix et Invincible Iron Man. Chacun a ses propres compétences, ce qui ouvre la porte à des synergies léchées grâce au système innovant Cosmic Swap, permettant de switcher instantanément entre deux personnages en pleine baston pour enchaîner attaques spéciales et combos destructeurs.

Le jeu mise aussi sur la progression et l’expérimentation : débloquer power-ups, tester des duos inédits et traverser une large sélection d’environnements issus du Marvel Universe font partie de l’expérience. Niveau accessibilité, Marvel Cosmic Invasion ne laisse personne de côté, avec des options permettant à toute la famille – héros ou vilains – d’entrer dans la danse. Le titre propose en plus du coop local et en ligne jusqu’à quatre joueurs, avec drop-in/drop-out et crossplay.

Après le succès retentissant de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games reviennent avec une relecture moderne du beat’em up arcade, cette fois au service de l’univers Marvel. Avec son action nerveuse, son esthétique rétro parfaitement assumée et ses mécaniques de tag-team, Marvel Cosmic Invasion cherche à capturer l’essence des classiques tout en offrant de nouvelles dynamiques de gameplay capables de séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs.