De nouvelles soldes viennent d’arriver sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, et elles s’annoncent particulièrement généreuses. De nombreux titres profitent en effet de remises importantes, dont certains affichent même leur prix le plus bas jamais enregistré. C’est notamment le cas de Moving Out, River City Girls, Unpacking, ou encore Blasphemous 2 et Astroneer.
Que vous soyez à la recherche d’un incontournable Nintendo, d’un indé culte, d’un classique rétro ou d’une aventure AA plus ambitieuse, ces réductions couvrent un éventail très large de genres et de styles. On y retrouve aussi bien des hits comme Luigi’s Mansion 3, Bayonetta 3, Dark Souls Remastered, Skyrim ou Xenoblade Chronicles 3, que des pépites plus modestes à prix cassé comme Loop Hero, Disc Room, Heave Ho ou Röki.
Parmi les offres les plus marquantes, citons par exemple :
- Moving Out pour seulement 2,49 $
- River City Girls à 10,49 $
- Unpacking à 7,99 $
- Astroneer, Blasphemous 2, Burnout Paradise Remastered et Axiom Verge, tous proposés à des tarifs exceptionnellement bas
- Les trois jeux Batman Arkham bradés à 9,99 $ chacun
- Bayonetta 3, Bravely Default II, Splatoon 3, Luigi’s Mansion 3 et Xenoblade Chronicles 3, tous généreusement remisés
- Les collections Mega Man Battle Network, Etrian Odyssey et plusieurs remasters mythiques comme Grim Fandango, Broken Age ou Mark of the Ninja
Les fans de licences cultes trouveront également leur bonheur grâce à un large éventail de promotions sur des jeux Star Wars, Sonic, LEGO, Shantae, No More Heroes, ou même des visual novels renommés tels que Steins;Gate. Les joueurs plus portés sur l’action, les combats ou les expériences exigeantes pourront se tourner vers Mortal Kombat 1, Doom Eternal, Shadow of the Ninja Reborn, Have a Nice Death, Tails of Iron ou Ghosts ’n Goblins Resurrection.
La liste complète :
– A Boy and His Blob – $8.24 (prix de base: $14.99)
– AI: The Somnium Files – $3.99 (prix de base: $19.99)
– Astroneer – $9.89 (prix de base: $29.99)
– Axiom Verge – $4.99 (prix de base: $19.99)
– Bakeru – $27.99 (prix de base: $39.99)
– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)
– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)
– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base: $24.99)
– Bayonetta 3 – $41.99 (prix de base: $59.99)
– Biomutant – $17.99 (prix de base: $39.99)
– Blasphemous 2 – $9.89 (prix de base: $29.99)
– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (prix de base: $19.99)
– Bravely Default 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)
– Broken Age – $2.99 (prix de base: $14.99)
– Burnout Paradise Remastered – $4.79 (prix de base: $29.99)
– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)
– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)
– Castlevania Dominus Collection – $17.49 (prix de base: $24.99)
– Cotton Fantasy – $3.19 (prix de base: $39.99)
– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (prix de base: $39.99)
– Darksiders 2 Deathinitive Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)
– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base: $39.99)
– Darksiders Warmastered Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)
– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)
– Diablo 2: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)
– Disc Room – $1.99 (prix de base: $14.99)
– Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)
– Doom – $3.99 (prix de base: $19.99)
– Doom Eternal – $9.99 (prix de base: $39.99)
– EA Sports FC 26 – $29.99 (prix de base: $59.99)
– Eldest Souls – $1.99 (prix de base: $19.99)
– Emio: The Smiling Man – Famicom Detective Club – $39.99 (prix de base: $49.99)
– Epic Mickey: Rebrushed – $26.99 (prix de base: $59.99)
– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base: $79.99)
– Exit x Enter the Gungeon – $3.99 (prix de base: $19.99)
– Gal Guardians: Demon Purge – $11.24 (prix de base: $24.99)
– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)
– Ghost Trick – $9.99 (prix de base: $29.99)
– Gradius Origins – $27.99 (prix de base: $39.99)
– Grim Fandango Remastered – $2.99 (prix de base: $14.99)
– Have a Nice Death – $9.99 (prix de base: $24.99)
– Heave Ho – $3.49 (prix de base: $9.99)
– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $11.99 (prix de base: $39.99)
– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base: $39.99)
– LEGO Horizon Adventures – $19.99 (prix de base: $39.99)
– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)
– Loop Hero – $3.49 (prix de base: $14.99)
– Luigi’s Mansion 3 – $39.99 (prix de base: $59.99)
– Lunark – $4.99 (prix de base: $19.99)
– Lunar Remastered Collection – $39.99 (prix de base: $49.99)
– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)
– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $12.99 (prix de base: $39.99)
– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $12.99 (prix de base: $39.99)
– Mighty Switch Force Collection – $6.99 (prix de base: $19.99)
– MLB The Show 25 – $8.99 (prix de base: $59.99)
– Mortal Kombat 1 – $9.99 (prix de base: $49.99)
– Mortal Shell – $2.99 (prix de base: $29.99)
– Moving Out – $2.49 (prix de base: $24.99)
– MySims: Cozy Bundle – $19.99 (prix de base: $39.99)
– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)
– Ni no Kuni 2 – $9.59 (prix de base: $59.99)
– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base: $49.99)
– No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files – $27.99 (prix de base: $39.99)
– On Your Tail – $13.99 (prix de base: $19.99)
– Paper Mario: The Origami King – $39.99 (prix de base: $59.99)
– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base: $29.99)
– PlateUp – $4.99 (prix de base: $19.99)
– Postal: Brain Damaged – $6.24 (prix de base: $24.99)
– Puzzle Bobble Everybubble – $19.99 (prix de base: $39.99)
– Quake 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)
– River City Girls – $10.49 (prix de base: $29.99)
– River City Girls 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)
– River City Girls Zero – $5.24 (prix de base: $14.99)
– Roki – $1.99 (prix de base: $19.99)
– RWBY: Arrowfell – $7.49 (prix de base: $29.99)
– Serious Sam Collection – $4.49 (prix de base: $29.99)
– Shadow of the Ninja Reborn – $9.99 (prix de base: $19.99)
– Shadows of the Damned: Hella Remastered – $17.49 (prix de base: $24.99)
– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base: $29.99)
– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)
– Shinobi: Art of Vengeance – $20.99 (prix de base: $29.99)
– Shogun Showdown – $5.99 (prix de base: $14.99)
– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)
– Sonic Colors: Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)
– Sonic Origins Plus – $13.99 (prix de base: $39.99)
– Splatoon 3 – $41.99 (prix de base: $59.99)
– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)
– Star Wars: Battlefront Classic Collection – $26.25 (prix de base: $35.01)
– Star Wars: Bounty Hunter – $6.99 (prix de base: $19.99)
– Star Wars: Republic Commando – $5.24 (prix de base: $14.99)
– Star Wars: The Force Unleashed – $6.99 (prix de base: $19.99)
– Star Wars Episode I: Jedi Power Battles – $6.99 (prix de base: $19.99)
– Star Wars Episode I Racer – $5.24 (prix de base: $14.99)
– Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast – $3.49 (prix de base: $9.99)
– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base: $29.99)
– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $5.99 (prix de base: $29.99)
– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base: $59.99)
– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)
– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base: $49.990
– Super Monkey Ball: Banana Mania – $9.99 (prix de base: $39.990
– Super Monkey Ball: Banana Mania – $19.99 (prix de base: $49.99)
– Tails of Iron – $3.74 (prix de base: $24.99)
– Tails of Iron 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)
– Tales of Kenzera: Zau – $6.99 (prix de base: $19.99)
– Terra Nil – $8.49 (prix de base: $24.99)
– The Elder Scrolls 5: Skyrim – $16.49 (prix de base: $49.99)
– The House of the Dead 2: Remake – $16.74 (prix de base: $24.99)
– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $35.99 (prix de base: $59.99)
– The Swords of Ditto – $1.99 (prix de base: $14.99)
– The Talos Principle – $3.99 (prix de base: $29.99)
– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)
– Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – $29.99 (prix de base: $49.99)
– Toy Soldiers HD – $7.49 (prix de base: $29.99)
– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)
– Turrican Flashback – $5.99 (prix de base: $29.99)
– Two Point Campus – $7.99 (prix de base: $39.99)
– Unpacking – $7.99 (prix de base: $19.99)
– WarioWare: Move It – $39.99 (prix de base: $49.99)
– Wolfenstein 2 – $5.99 (prix de base: $39.99)
– Wreckfest – $15.99 (prix de base: $39.99)
– Xenoblade Chronicles 3 – $41.99 (prix de base: $59.99)
