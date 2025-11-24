Split Fiction, l’un des jeux les mieux notés de 2025 , fait l’objet d’une offre spéciale pour le Black Friday et voit son prix passer de à 49,99 € à 39,99 €. Cette offre est actuellement disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Split Fiction est une aventure coopérative bourrée d’action qui s’adresse à tous les joueur·se·s, quelle que soit leur expérience en la matière. Le titre est jouable en coopération via un système de multijoueur local ou de jeu en ligne grâce au Pass ami , une fonctionnalité popularisée par Hazelight Studios qui permet à quiconque possède une copie du jeu d’inviter un·e ami·e à jouer en duo et gratuitement à l’intégralité du jeu, peu importe sa plateforme. Split Fiction s’appuie sur l’expérience du studio en termes d’expériences coopératives inventives acclamées par la critique et s’est vendu à 4 millions d’exemplaires lors de son premier mois de commercialisation. Split Fiction a par ailleurs été nommé pour l’édition 2025 de l’événement The Game Awards dans les catégories Meilleur jeu familial et Meilleur jeu multijoueur.

