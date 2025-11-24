Split Fiction, l’un des jeux les mieux notés de 2025, fait l’objet d’une offre spéciale pour le Black Friday et voit son prix passer de à 49,99 € à 39,99 €. Cette offre est actuellement disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.
Split Fiction est une aventure coopérative bourrée d’action qui s’adresse à tous les joueur·se·s, quelle que soit leur expérience en la matière. Le titre est jouable en coopération via un système de multijoueur local ou de jeu en ligne grâce au Pass ami, une fonctionnalité popularisée par Hazelight Studios qui permet à quiconque possède une copie du jeu d’inviter un·e ami·e à jouer en duo et gratuitement à l’intégralité du jeu, peu importe sa plateforme. Split Fiction s’appuie sur l’expérience du studio en termes d’expériences coopératives inventives acclamées par la critique et s’est vendu à 4 millions d’exemplaires lors de son premier mois de commercialisation. Split Fiction a par ailleurs été nommé pour l’édition 2025 de l’événement The Game Awards dans les catégories Meilleur jeu familial et Meilleur jeu multijoueur.
Retrouvez ci-dessous les informations clés du jeu :
- Split Fiction
- Prix : Initialement proposé à 49,99 € avec le système de Pass ami, permettant à une seconde personne de jouer gratuitement.
- Le jeu est désormais vendu à 39,99 € pendant toute la durée du Black Friday.
- Description : Split Fiction permet d’incarner Mio et Zoé, deux écrivaines aux personnalités opposées qui doivent unir leurs forces pour survivre dans des mondes futuristes et fantastiques. Hazelight Studios, le studio derrière It Takes Two, lauréat du titre de Jeu de l’année 2021, fait passer sa formule coopérative au niveau supérieur dans Split Fiction, qui propose un gameplay d’une variété encore jamais vue.
- Plateformes : Le jeu est actuellement disponible en version numérique et en version physique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Il est également disponible à l’achat au format numérique sur PC via Steam et l’Epic Games Store.
