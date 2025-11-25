Les informations autour de The Duskbloods, l’exclusivité multijoueur prévue pour Switch 2 en 2026, gagnent en intensité. Et cette fois, elles proviennent d’une source qui a déjà fait ses preuves : un journaliste chinois ayant correctement divulgué des détails sur Elden Ring avant sa sortie. Selon lui, FromSoftware travaille sur The Duskbloods depuis 2019, et le projet aurait bénéficié du cycle de prototypage et de validation de gameplay le plus long de l’histoire du studio.

La source indique même que le jeu aurait été greenlighté avant la période marketing de Sekiro: Shadows Die Twice. Le développement se serait ensuite concentré sur une phase d’expérimentation particulièrement poussée : The Duskbloods aurait été testé en interne plus que n’importe quel titre FromSoftware à ce jour. Le studio serait même « très fier » de certaines des innovations apportées, qui mêleraient PVE et PVP et pourraient, selon le journaliste, influencer la direction des futures productions FromSoftware.

Cette ambition s’expliquerait en partie par le contexte technique. Le projet aurait initialement été pensé pour la Switch avant de migrer vers la Switch 2, offrant au studio une marge de manœuvre plus large pour donner vie à ses idées. L’exclusivité serait donc façonnée autour des capacités du nouveau hardware.

FromSoftware souhaiterait toutefois attendre la sortie du DLC Elden Ring: Nightreign avant de lancer une campagne marketing majeure autour de The Duskbloods. Si les informations du journaliste s’avèrent exactes, un nouveau trailer pourrait ainsi être dévoilé lors des Game Awards 2025, ce qui coïnciderait avec le calendrier habituel du studio.