Tesura Games, Jandusoft, le développeur indépendant Grimorio of Games et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que les trois jeux de l’univers Sword of the Necromancer seront réunis dans une collection physique disponible le 27 février 2026 en édition physique Standard et Spéciale sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Retrouvez dans cette collection l’action-RPG 2D original Sword of the Necromancer, sa réinvention en 3D Sword of the Necromancer Resurrection, et le jeu de survie incrémental Whispike Survivors: Sword of the Necromancer.

Découvrez la bande-annonce de la collection physique :

Sword of the Necromancer Collection réunit 3 expériences issues de l’univers de Sword of the Necromancer dans une aventure mêlant action, exploration et un système de résurrection unique.

L’aventure commence avec Sword of the Necromancer, un ARPG où vous pouvez ressusciter vos ennemis tombés au combat pour qu’ils se battent à vos côtés dans de dangereux donjons.

L’histoire et le gameplay sont réinventés dans Sword of the Necromancer Resurrection, un remake 3D complet qui modernise les graphismes, les combats et le système d’invocation pour offrir une expérience inédite.

Enfin, Whispike Survivors Sword of the Necromancer complète la collection en vous mettant aux commandes d’un monstre de la saga. Affrontez des créatures toujours plus puissantes et gagnez en force en réanimant votre dernière forme.

Un coffret idéal pour découvrir -ou redécouvrir- ce monde sombre et captivant.

L’édition physique Spéciale de Sword of the Necromance Collection inclut en bonus :

Le jeu physique (3 jeux) Switch ou PS5

Un artbook

✨ Une planche de stickers

Une sélection de musiques de la bande originale

Des cartes à collectionner

Le tout, dans un coffret collector

Sword of the Necromancer est un RPG d’action de type dungeon crawler avec des éléments de rogue-like, où vous pouvez ressusciter vos ennemis vaincus pour qu’ils combattent à vos côtés.

Sword of the Necromancer Resurrection est le remake 3D du RPG d’action original, avec des graphismes remaniés, un système de combat dynamique et un système d’invocation tactique.

Dans Whispike Survivors Sword of the Necromancer, vous contrôlez l’un des monstres de Sword of the Necromancer et le faites combattre d’autres créatures pour en faire le plus puissant ! Vous avez été vaincu ? Pas de panique ! Vous pouvez récupérer la graine de votre dernier monstre, la planter et le faire revenir…

Sword of the Necromancer Collection sera disponible en édition physique Standard et Spéciale sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 27 février 2026.