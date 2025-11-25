Ultimate Sheep Raccoon a été annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Construisez les parcours de course à vélo les plus chaotiques avec vos amis en incarnant une bande d’animaux de la ferme complètement loufoques dans Ultimate Sheep Raccoon – le successeur spirituel du party-platformer déjanté Ultimate Chicken Horse. Dans ce party-game, ajoutez obstacles, rampes et pièges dangereux, puis foncez jusqu’à la ligne d’arrivée en ramassant des power-ups, en évitant les dangers et en réalisant des figures impressionnantes.

Choisissez parmi les créatures bien connues comme la Poule, le Cheval, la Brebis ou le Raton laveur, ou faites connaissance avec une nouvelle troupe d’amis de la ferme. Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter en course, en local¹ ou en ligne². Vous pouvez même créer vos propres niveaux, les partager en ligne et assembler des playlists personnalisées.

L’annonce initiale indiquait une sortie en hiver 2025 sur Switch et Switch 2. Finalement, ce ne sera pas le cas : nous aurons le jeu encore plus tôt ! Ultimate Sheep Raccoon arrivera sur Switch et Switch 2 le 9 décembre 2025, soit une semaine et demie avant le début officiel de l’hiver. Initialement prévu pour 2026, le jeu a donc été avancé : il sortira désormais le 9 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu de Clever Endeavour Games pèsera environ 2,6 Go sur consoles et sera proposé au prix de 10€ sur l’eShop. Il inclura le portugais brésilien parmi les langues disponibles et permettra de jouer jusqu’à 8 joueurs, en local comme en ligne.