Quatre nouveaux classiques viennent d’arriver sur Nintendo Switch Online. Les abonnés peuvent dès maintenant jouer à Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos, Battletoads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters et Bionic Commando, aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos et Battletoads rejoignent la collection NES, tandis que Kid Icarus: Of Myths and Monsters et Bionic Commando enrichissent le catalogue Game Boy.

Nintendo a publié une bande-annonce dédiée pour présenter ces nouveaux ajouts à la bibliothèque Nintendo Switch Online.

Nouveaux jeux disponibles

NES

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos

Battletoads

Game Boy

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Bionic Commando

Mais cette mise à jour réserve plus de surprises que Nintendo ne l’a laissé entendre !

En effet, ces nouveaux jeux Game Boy s’accompagnent également de petits Easter eggs intégrés directement dans l’application Nintendo Classics: Game Boy. Rien de révolutionnaire, mais des clins d’œil charmants qui devraient ravir les fans des différentes versions de la Game Boy.

Pour découvrir ces surprises, il suffit de lancer l’application Game Boy: Nintendo Classics et de maintenir n’importe quelle direction du joystick. Cela déclenche une animation d’introduction inspirée du modèle de Game Boy sélectionné (Game Boy, Game Boy Pocket ou Game Boy Color). Une petite intro rétro différente pour chaque variante !

Et ce n’est pas tout : si vous lancez l’application sans toucher au joystick, un nouveau son de démarrage se fait entendre… et il s’agit du bruit de pièce de Super Mario Land ! Une modification discrète mais très sympathique.