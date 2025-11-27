La promesse de Microsoft d’amener Call of Duty sur plateformes Nintendo, faite lors de l’acquisition d’Activision, était ambitieuse : sorties day one aux côtés des versions PlayStation et Xbox, et une parité complète de contenu. Depuis, le silence radio du groupe a installé une frustration durable chez les joueurs Nintendo… mais un mouvement notable vient enfin éclairer la situation.

Sledgehammer Games, l’un des studios clés de la franchise, vient de publier une offre d’emploi pour un poste de Senior Technical Artist, et un détail retient immédiatement l’attention : le studio recherche un candidat ayant une “Switch experience”. Aucun autre élément spécifique à Nintendo n’est détaillé, mais cette simple mention est la première preuve tangible depuis longtemps que le chantier Call of Duty sur console Nintendo est bel et bien en marche.

Une transition logique après Black Ops 7

Bien que Sledgehammer n’ait pas dirigé le développement de Black Ops 7, le studio a largement contribué au projet. Maintenant que cet épisode est sorti, l’équipe semble réorienter une partie de ses ressources vers une nouvelle initiative, possiblement en lien avec Nintendo.

L’offre d’emploi, basée dans le studio de Toronto, décrit un rôle stratégique au cœur du pipeline artistique : construction et amélioration d’outils, optimisation des workflows, intégration de contenus et soutien constant entre les équipes artistiques et d’ingénierie. Le profil recherché doit identifier les problèmes, proposer des solutions, améliorer les flux d’animation, et collaborer sur plusieurs disciplines et studios. Le poste évoque aussi le développement d’outils et de besoins techniques pour l’animation, tant dans les logiciels DCC que directement dans le moteur du jeu.

La section “bonus experience” de l’annonce mentionne très clairement “AAA Mobile or Switch experience” ainsi que l’expérience sur jeux live service. Ces éléments correspondent parfaitement au profil de la franchise Call of Duty, dont Sledgehammer Games a signé chaque épisode depuis sa création en 2009.

Dans ce contexte, il devient difficile d’imaginer que le studio travaille sur autre chose qu’un nouveau volet ou une déclinaison Call of Duty destinée à Nintendo Switch, Switch 2, ou aux plateformes mobiles — voire plusieurs d’entre elles à la fois.

Si l’on ne sait toujours pas quelle machine sera ciblée — la Switch actuelle, la prochaine Switch 2, ou les deux — cette offre pose enfin une pierre solide sur un chantier resté invisible depuis des mois. Call of Duty arrivera sur Nintendo, la promesse a été faite et reste confirmée. Reste maintenant à découvrir quand et dans quelle forme.