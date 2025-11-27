SEGA et RGG dévoilent de nouvelles informations sur Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties, mettant en avant deux systèmes distincts qui enrichissent l’expérience : la gestion du Morning Glory Orphanage avec Kiryu, et les missions de Kanda Damage Control avec Yoshitaka Mine. Deux nouveaux trailers ont également été publiés, chacun détaillant un de ces aspects.

Dans Yakuza Kiwami 3, Kiryu prend les rênes de l’orphelinat Morning Glory. Son rôle principal consiste à s’occuper des enfants en cuisinant, en travaillant le jardin, en les aidant pour leurs devoirs, en pêchant et même en capturant des insectes. Chaque interaction quotidienne avec les enfants contribue non seulement à renforcer les compétences de Kiryu, mais débloque également des sous-intrigues, révélant les espoirs, les peurs et les rêves des enfants.

Les Family Time Events permettent d’approfondir ces relations. Par exemple, Taichi, un jeune aspirant catcheur, doit apprendre à surmonter sa première défaite, tandis que Riona voit Kiryu sortir de sa zone de confort pour lui offrir un cadeau de maquillage, illustrant sa croissance en tant que figure paternelle. La progression est mesurée par le Daddy Rank, qui reflète l’évolution de Kiryu comme responsable de l’orphelinat. Au départ limité dans ses compétences culinaires, il peut, grâce aux corvées quotidiennes, élargir son répertoire de recettes et débloquer des histoires supplémentaires.

Les minijeux de Morning Glory enrichissent l’expérience, allant de la couture pour créer des sacs et pochettes aux concours de capture d’insectes, le tout dans le but de devenir le “meilleur papa du monde”. Les ressources obtenues via ces activités peuvent être vendues sur le Morning Glory Market pour améliorer l’orphelinat, acheter de nouveaux ingrédients et rendre la vie au Morning Glory encore plus agréable.

Dark Ties se concentre sur Yoshitaka Mine, chargé de redorer l’image de Kanda à Kamurocho. Les missions de Kanda Damage Control obligent Mine à résoudre divers problèmes pour améliorer la réputation de Kanda, allant de petits incidents du quotidien à des situations plus graves, parfois tragiques. Cette progression débloque les Drink Links, offrant un aperçu plus intime de la relation entre Mine et Kanda.

Les Good Deed Quests, élaborées par le subordonné de Kanda, Zenba, impliquent d’aider les citoyens en difficulté, allant de personnes harcelées par des voyous à des situations cocasses, et permettent d’augmenter le Charisma Rank, mesurant la réputation publique de Kanda. Mine peut ainsi faire passer Kanda de “Actually Trash” à “Actually God”, illustrant un changement potentiel de personnalité. Les Damage Control Challenges complètent ce système, combinant mini-jeux et affrontements pour renforcer la popularité de Kanda dans la ville.

Ces deux expériences distinctes mettent en lumière les thèmes chers à la série Yakuza : responsabilité, loyauté et relations humaines. Dans Yakuza Kiwami 3, les rues d’Okinawa et Tokyo sont recréées avec un niveau de détail remarquable, le combat est revisité pour des affrontements plus brutaux, et de nouvelles scènes enrichissent l’histoire originale. Dark Ties propose un récit parallèle centré sur Mine, qui, après avoir tout perdu, choisit de plonger dans le monde des yakuza à la recherche de liens véritables, avec un gameplay combinant combat inspiré de la boxe et diverses expériences secondaires immersives.