À quelques jours de sa sortie sur Switch, Little Rocket Lab confirme également l’arrivée d’une Nintendo Switch 2 Edition, prévue pour le 10 décembre 2025, en même temps que la version originale. Cette édition pensée pour la nouvelle console de Nintendo proposera plusieurs améliorations techniques, dont la prise en charge du 120 FPS ainsi qu’une résolution plus élevée, offrant une expérience nettement plus fluide et détaillée.

Dans Little Rocket Lab, vous incarnez Morgan, une jeune ingénieure qui revient dans sa ville natale pour accomplir le rêve de sa famille : construire une fusée. Mais en retrouvant sa maison dans un état inattendu, elle devra entreprendre des recherches, créer des machines ingénieuses et bâtir des usines colossales pour aider les habitants de Saint-Ambroise, une ville autrefois florissante désormais endormie.

Le cœur du gameplay repose sur la construction et l’automatisation : de simples foreuses et fours aux assembleurs sophistiqués, en passant par des grues et des kilomètres de tapis roulants. Morgan devra transformer les ressources locales en matériaux utiles afin de relancer l’industrie de la ville. Le jeu offre également une forte dimension narrative : en aidant les habitants et en développant des relations durables, vous deviendrez un véritable pilier de la communauté.

L’aventure s’accompagne d’une exploration variée : côtes, carrières, gares de triage ou zones souterraines, chaque environnement dispose de ressources uniques à exploiter. Les joueurs devront relever de nombreux défis, intégrer des éléments électriques et hydrauliques, automatiser les chaînes de production et développer de nouveaux types de machines et de robots.