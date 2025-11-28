Le 1er décembre 2025, MARVEL Cosmic Invasion débarquera sur Nintendo Switch et Switch 2, avec déjà une nouvelle vidéo de gameplay pour mettre l’eau à la bouche des joueurs. La démo montre notamment un stage complet, incluant un combat de boss, et illustre l’action trépidante que promet le jeu.

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super-vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent à travers la galaxie, menaçant toute vie. Les super-héros, qu’ils soient terriens ou cosmiques, doivent s’unir pour contrer l’Annihilation Wave. L’aventure se déroule sur une vaste échelle, des rues de New York City aux profondeurs de la Negative Zone, dans un style de combat classique en side-scrolling.

Le jeu propose le système innovant Cosmic Swap, qui permet de contrôler deux personnages et de passer de l’un à l’autre en plein combat. Chaque héros possède des super-pouvoirs et attaques spéciales distincts, permettant de créer des combos uniques et d’infliger des dégâts considérables. Les joueurs peuvent débloquer des power-ups, expérimenter différentes équipes et affronter une grande variété de lieux et d’ennemis issus de l’univers MARVEL.

L’accessibilité est un point fort, avec des options permettant à tous de profiter du jeu. MARVEL Cosmic Invasion supporte également le coop local et en ligne jusqu’à quatre joueurs, avec crossplay entre plateformes.

Développé par Dotemu et Tribute Games, le jeu s’inscrit dans la continuité des beat’em ups inspirés d’arcade, à l’image de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Les développeurs modernisent le concept classique du jeu de combat en tag-team, tout en célébrant l’univers MARVEL à travers une pixel art fidèle à l’esthétique des comics, offrant une expérience visuellement rétro mais dynamique et moderne.

Au lancement, le jeu proposera 15 héros jouables, avec la promesse d’ajouts futurs. Les tarifs numériques sont fixés à 30 € sur toutes les plateformes. La version physique sortira le 13 mars 2026, à 40 € sur PS5, Xbox Series et Switch 1, et 50 € sur Switch 2, la différence reflétant la cartouche complète pour la nouvelle console. La version Deluxe sera vendue 60 € sur les trois premiers supports et 70 € sur Switch 2.