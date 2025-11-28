Depuis quelques jours, un post facebook suggère que NYXI s’apprêterait à lancer des manettes compatibles Switch 2, jouant le rôle de Joy-Con « tiers ».

Rien de plus que ce post énigmatique pour le moment.

Sur son site officiel, la marque commercialise déjà un produit nommé « NYXI Switch 2 Joy Con Adapter » : cet adaptateur permet d’utiliser certaines de leurs manettes conçues pour l’ancienne Switch sur la Switch 2 en mode portable via Bluetooth.

Parmi ces manettes, NYXI Hyperion 2 Wireless JoyPad ressort puisque sa fiche officielle indique une compatibilité «SwitchLCD/SwitchOLED/SwitchLite/Switch2 », ce qui implique qu’il pourrait en effet fonctionner sur Switch 2 — même si, pour l’instant, cela passe par Bluetooth et non par un vrai système de fixation « Joy-Con 2 ».