Thief Simulator 2, le nouveau volet de la série de simulations à succès mêlant infiltration, aventure et mécaniques réalistes de voleur professionnel, arrive aujourd’hui sur Nintendo Switch après une première sortie remarquée sur PC. Développé par CookieDev et Ultimate Games S.A. – les créateurs d’Ultimate Fishing Simulator ou encore Electrician Simulator – le jeu bénéficie d’un excellent accueil, atteignant 90 % d’avis positifs sur Steam pour plus de 35 000 critiques.

Ce second épisode reprend la formule acclamée de son prédécesseur tout en améliorant les systèmes existants, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités inédites et en renforçant nettement l’aspect simulation. Le jeu propose deux modes – histoire ou libre – et promet environ 20 heures de jeu dans un monde inspiré de la pègre, où observation, planification et discrétion sont au cœur de la progression.

Thief Simulator 2 vous plonge dans un monde rempli d’objets de valeur, de voitures de luxe et de piles de billets attendant un voleur suffisamment habile pour s’en emparer. L’aventure commence petit : de modestes larcins permettent d’apprendre les bases, d’accumuler de l’expérience et de débloquer des compétences ouvrant l’accès à des missions plus risquées et plus lucratives.

L’équipement évolue également progressivement. Les premiers outils incluent un pied-de-biche et des jumelles, mais les voleurs ambitieux pourront accéder à de la technologie avancée : ordinateurs portables de piratage, stéthoscopes, drones de surveillance et autres gadgets spécialisés.

Deux vastes quartiers, des dizaines de maisons et des lieux spéciaux

Le jeu propose deux grandes zones à explorer, chacune comprenant plus de 20 maisons dotées de routines propres à leurs occupants. Avant chaque infiltration, il faut analyser le terrain : repérer les horaires, identifier les zones vulnérables, comprendre quand un bâtiment est vide.

Au-delà des domiciles, plusieurs lieux uniques sont conçus pour les plus téméraires :

– Une station regroupant six maisons remplies de butin,

– Un entrepôt fortement surveillé,

– Une banque centrale où il est possible de voler de l’or dans le coffre.

Des missions à durée limitée via des cabines téléphoniques, plus de 15 contrats centrés sur des objets rares et des défis variés viennent compléter l’expérience.

Thief Simulator 2 laisse une grande liberté d’action : infiltration totale sans se faire repérer, assauts armés à la matraque, ou approche plus subtile via gaz soporifique ou pistolet tranquillisant. Quel que soit le style choisi, l’objectif reste le même : ne pas se faire attraper, car la police locale réagit rapidement, avec poursuites en voiture et même interventions en hélicoptère.

Les joueurs peuvent également améliorer leur véhicule, changer sa couleur, augmenter sa puissance ou acheter une voiture de sport pour semer plus facilement les forces de l’ordre. Le vol de voitures fait partie intégrante du gameplay, allant des modèles familiaux aux bolides de luxe.

Certaines zones s’écartent du simple cambriolage classique, comme :

– L’Antre du Diable, un lieu mystérieux où le temps semble se comporter étrangement, rempli d’objets précieux laissés par un propriétaire disparu,

– Le Musée Futuriste, exposant œuvres d’art et bijoux sous haute surveillance, parfait pour les voleurs les plus expérimentés.

Le titre met l’accent sur un système de progression étoffé : compétences spéciales, capacités uniques, amélioration des outils et accès à des objectifs plus ambitieux. Plusieurs routes mènent au même but, renforçant la rejouabilité et permettant d’adapter son style de jeu.