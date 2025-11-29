Aspyr lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch. L’occasion de (re)découvrir les versions Remastered de Tomb Raider (I, II, III et IV, V), mais aussi l’excellent remaster de Soul Reaver !

