Aspyr lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch. L’occasion de (re)découvrir les versions Remastered de Tomb Raider (I, II, III et IV, V), mais aussi l’excellent remaster de Soul Reaver !
Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|Heads Up! Phones Down Edition
|39,99€
|-90%
|3,99€
|26-déc
|Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse
|16,50€
|-65%
|5,77€
|26-déc
|Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
|29,99€
|-70%
|8,99€
|26-déc
|Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered
|29,99€
|-60%
|11,99€
|26-déc
|Tomb Raider IV-VI Remastered
|29,99€
|-35%
|19,49€
|26-déc
|Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
|29,99€
|-30%
|20,99€
|26-déc
Laisser un commentaire