Pour les 25 ans de la licence, Aspyr reprend le travail de Crystal Dynamics pour nous sortir les remasters de Soul Reaver 1 & 2, licence mythique et culte de l’époque PlayStation, avec son héros charismatique et son ambiance sombre. Mais est-ce que ce portage a été fait avec passion ? Prenez votre meilleure épée mystique et vos ailes les plus décharnées, c’est parti pour Legacy of Kain : Soul Reaver 1-2 Remastered !

Une histoire de vampire

Dans le monde dévasté de Nosgoth, Raziel, un ancien lieutenant du puissant vampire Kain, est trahi et jeté dans les abysses car il a subi une évolution, l’obtention d’ailes, avant son maître. Des siècles plus tard, il renaît en créature spectrale, doté d’une mission de vengeance. Armé de la Soul Reaver, une épée mystique qui dévore les âmes, il sillonne les plans d’existence de Nosgoth, à la recherche de son ancien maître et de ceux qui l’ont trahi. Son périple le mène à travers le temps, dévoilant les secrets d’un passé tumultueux et les raisons qui ont conduit à la chute de son monde.

L’histoire dépeint donc un univers sombre et violent dans lequel l’humanité est loin d’être la plus forte. Soul Reaver 2 est une suite directe au premier. Elle reprend vraiment juste après le combat final et nous commençons déjà avec les pouvoirs débloqués lors de la première histoire.

Un p’tit lifting

Ce remaster bénéficie d’un beau lifting et travail graphique. Si on clique sur le joystick droit, nous passons à la volée des graphismes d’origine à ceux actuels, que ce soit en plein combat ou en pleine cinématique (la vidéo en bas de ce test vous le montre régulièrement). On se rend alors compte que le jeu a subi un beau lifting. Mais pas seulement. Nous avons une carte qui a été ajoutée, mais surtout une boussole pour se repérer, ce qui est bien pratique.

Il y a aussi une nouvelle maniabilité au niveau de la caméra et du gameplay. Mais attention, on ressent quand même que le jeu à plus de 25 ans ! C’est lourd, les actions sont grossières et difficilement précises. En termes de gameplay, c’est plutôt simple : Raziel est capable de tenir des armes. Une fois que l’adversaire est « mort », il va alors rendre l’âme qu’il faut avaler pour regagner de la vie, mais surtout pour l’achever sans quoi il ne mourra pas vraiment. Tuer avec la Soul Reaver ne donnera pas la même chose et nous vous en laissons la surprise. Il est possible de brûler les adversaires par le feu et les armes que l’on tient peuvent aussi servir de projectiles. En bref, le jeu est plutôt complet pour son époque.

Un peu comme Metroidvania, Raziel va débloquer de nouvelles fonctionnalités dans le temps qui vont permettre d’avancer, le tout rythmé par des énigmes plus ou moins évidentes. Le jeu a tendance à nous laisser un peu dans le flou en permanence, comme très souvent à l’époque.

Soul Reaver 2 est un jeu d’une génération au-dessus. Si le premier était sorti sur PS1, le second, lui, a débarqué sur PS2. Ce n’était pas un gap graphique, mais le gameplay y est quand même plus agréable et plus précis : le lock fonctionne mieux et la Soul Reaver est améliorée.

En bonus, nous avons aussi tout un tas d’images et d’informations comme des niveaux qui ont été supprimés, mais aussi des fan arts. En bref, un contenu supplémentaire plutôt agréable. Le jeu est entièrement traduit et doublé en français, fonctionnalité à configurer dans le menu des options avant de lancer votre partie.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered est disponible sur l’eShop au prix de trente euros.