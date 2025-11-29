Nintendo poursuit l’amélioration de la rétrocompatibilité de la Switch 2 avec une nouvelle vague de correctifs destinés à des jeux initialement sortis sur Switch 1. Après avoir remis en ordre NieR: Automata plus tôt dans la semaine, la firme japonaise confirme que plusieurs autres titres bénéficient désormais d’un fonctionnement normal grâce au dernier firmware.

La liste complète des jeux corrigés inclut Doom, Doom 2, Guardian Tales, NieR: Automata, Skies Above, Sugardew Island, Super Mega Baseball 4 et Timespinner. Tous sont désormais considérés comme pleinement compatibles avec Switch 2 après les ajustements nouvellement déployés.

En parallèle, quelques jeux rencontrent encore des difficultés. Pour Sports Party, Nintendo signale qu’un blocage survient si l’on reste environ 30 secondes sur l’écran-titre, mais que le problème peut être évité en poursuivant rapidement vers le menu suivant. La situation est plus préoccupante pour deux autres titres : des problèmes de progression ont été identifiés dans Resident Evil 4 et Blades of Darkness, ce qui signifie que certaines parties ne peuvent pas avancer correctement. Les investigations se poursuivent, mais aucun correctif n’a encore été annoncé pour ces jeux.