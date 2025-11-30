Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 31.6GB
- Nicktoons & The Dice of Destiny – 5.9GB
- Octopath Traveler 0 – 4.9GB
- Simogo Legacy Collection – Nintendo Switch 2 Edition – 2.4GB
Switch
- Metroid Prime 4: Beyond – 28.9GB
- Popucom – 4.4GB
- Octopath Traveler 0 – 3.9GB
- Viewfinder – 3.7GB
- Cats Ritual – 2.9GB
- Nightmare: The Lunatic – 2.5GB
- Simogo Legacy Collection – 1.8GB
- Brok: The Brawl Bar – 1.4GB
- Detective: Rainy Night – 1.4GB
- Anime School Love: Her Teacher’s Secret Lesson – 1.2GB
- Old School Rally – 1.0GB
- Blood: Refreshed Supply – 800MB
- Amazing Maze – 680MB
- Sacrifice For Sale – 500MB
- Los Pingheros – 496MB
- Just a Little Purr Suit – 386MB
- Santa’s Christmas Story 2 The Frozen Gift War – 350MB
- Couple Maker – 350MB
- Winterlight – Where silence says it all – 290MB
- Lonely Guardian – 276MB
- Dino Dawn Doom – 110MB
- Spot the Cat – 72MB
- Speed Factor – 68MB
- Eggconsole Lizard PC-8801 – 41MB
