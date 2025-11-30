Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2025, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension – Le 10 décembre

Plongez encore plus profondément dans l’univers de Légendes Pokémon : Z-A avec le DLC payant Méga-Dimension ! Menez l’enquête sur les failles qui se sont ouvertes à Illumis, combattez des Pokémon extraordinairement puissants capables d’atteindre des niveaux supérieurs à 100, et plus encore !

Plongez dans une épopée d’action-aventure historique au cœur du Japon féodal, maintenant sur Switch 2 ! Incarnez une shinobi meurtrière et un puissant samouraï légendaire tout en explorant un magnifique monde ouvert plongé dans le chaos. Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de parkour, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l’arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l’ombre ou l’acier. Plongez dans le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin’s Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l’environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises. Effectuez un véritable bond générationnel avec Assassin’s Creed Shadows, propulsé par le moteur Anvil amélioré. Explorez un monde sublimé par l’illumination globale en ray-tracing, les reflets en temps réel, la géométrie virtualisée, et les particules dynamiques du vent et de l’environnement.

La lueur des lanternes sur les toits luisants de pluie, le bruissement des fleurs de cerisier dans le vent : chaque détail est conçu pour vous plonger au cœur du Japon féodal.

Dans OCTOPATH TRAVELER 0 les joueurs vivront une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra. Le jeu reprend des éléments phare de la licence et – pour la première fois dans l’histoire de la série – les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction. L’histoire est basée sur le jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of the Continent, ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu. Les fans de la licence apprécieront le retour de l’iconique style HD-2D, la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.

Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Viewfinder est un nouveau jeu solo offrant aux joueurs des heures d’expériences passionnantes et l’occasion de percer des mystères oubliés. Viewfinder est un jeu d’aventure à la première personne dans lequel vous pouvez donner vie à vos photos en les intégrant au monde. Remodelez la réalité. Au-delà de la photographie, donnez vie à des peintures, des croquis, des captures d’écran et des cartes postales tout en refaçonnant le monde…

L’exploration est un apprentissage. Le joueur découvrira les secrets du monde, la raison de son existence et la liberté de créer. Explorez plusieurs mondes connectés, homogènes, mais partageant des différences complexes

Expérimentez à votre guise. La trame narrative de Viewfinder est guidée par le joueur et constitue une expérience accessible à toute personne désireuse de s’amuser tout en résolvant des énigmes. Le monde est riche et soigneusement conçu pour plaire aux plus curieux d’entre vous

est guidée par le joueur et constitue une expérience accessible à toute personne désireuse de s’amuser tout en résolvant des énigmes. Le monde est riche et soigneusement conçu pour plaire aux plus curieux d’entre vous Entrez dans le monde de Viewfinder et trouvez la réponse aux questions impossibles

Partez à l’aventure dans le premier JDR informatique se déroulant dans les ténèbres du 41e millénaire. Incarnez un libre-marchand héritier d’une antique dynastie d’intrépides corsaires. Établissez votre empire commercial et explorez les confins de l’Imperium. Embarquez à bord de votre immense croiseur stellaire et franchissez les distances incommensurables qui séparent la multitude de systèmes des étendues de Koronus, une zone de l’espace encore mal connue et incroyablement dangereuse. Bien que reculée, cette région de l’Imperium couvre d’immenses étendues et offre de prodigieuses opportunités aux explorateurs ainsi qu’à ceux qui veulent s’enrichir. Les libres-marchands ne voyagent jamais seuls. Guerriers saints, psykers corrompus ou Xénos perfides, c’est à vous seul que reviendra de choisir les membres de votre suite qui vous suivront dans les ténèbres interstellaires. Vos compagnons vous offriront leurs conseils, se battront à vos côtés et vous aideront à accroître votre influence. En retour, vous les accompagnerez dans leurs épreuves personnelles, changeant à jamais leurs destinées. Mépris ou bienveillance à l’égard de vos subordonnés, fidélité à l’Empereur-Dieu ou alliance avec les ennemis de l’humanité, chaque décision et chaque action du libre-marchand provoquera des remous dans l’ensemble du secteur et aura un impact sur le monde du jeu et ceux qui y vivent. Massacrez les ennemis de l’humanité grâce au système de combat au tour par tour vous permettant de vous mettre à couvert, d’exploiter l’environnement et de choisir la meilleure position pour venir à bout de vos adversaires. Et si cela ne suffit pas, faites appel aux puissantes aptitudes de vos compagnons pour renverser le cours des batailles et arracher la victoire quand tout espoir semblait perdu. Notre adaptation des règles classiques de Rogue Trader en jeu vidéo vous offrira un nombre incroyable de possibilités qu’il ne tiendra qu’à vous de saisir.

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos.

Fais la course sur terre, dans l’eau, dans les airs et à travers l’espace dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Téléporte-toi dans de nouvelles dimensions grâce aux Rings de transfert où des surprises t’attendent à chaque tournant. Fonce jusqu’à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affronte des joueuses et joueurs des quatre coins du monde. Crée le véhicule ultime qui reflétera ton style de conduite, déverrouille des gadgets pour dominer la course et active des améliorations pour rafler la victoire ! Prêt, feu, téléportez ! Fonce à toute vitesse sur 24 circuits et téléporte-toi dans 15 CrossWorlds grâce aux Rings de transfert ! Cette mécanique de jeu unique transporte les personnages emblématiques des univers de Sonic et SEGA à travers de nouvelles dimensions ! Profite de l’effet de surprise en modifiant la topographie de chaque course ! Affronte la crème de la crème ! Choisis l’un des 23 personnages emblématiques de l’univers de Sonic grâce au plus large éventail de personnages de tous les jeux Sonic Racing ! Crée ta machine Interchange et combine entre 45 véhicules originaux uniques et 70 gadgets variés pour décorer, améliorer et créer la machine ultime adaptée à ton style de course. Prends l’avantage avec des objets puissants ! Domine tes adversaires grâce à 23 objets différents comprenant des incontournables et de nouveaux pouvoirs comme le Monster Truck ! De nombreuses façons de jouer Joue entre amis avec écran partagé au mode Grand Prix ou au nouveau mode par équipe Aire de compétition. Tu peux aussi décider d’affronter en ligne jusqu’à 12 joueurs de la communauté situés aux quatre coins du monde dans le Match mondial ou de tester tes talents de pilote dans le Contre la montre.

Layers of Fear est un jeu d’horreur psychédélique à la première personne, très orienté vers l’histoire et l’exploration. Plongez au cœur de l’esprit d’un peintre dément et découvrez le secret de sa folie. Layers of Fear: Inheritance poursuit l’intrigue de Layers of Fear et raconte l’histoire de la fille du peintre, qui revient dans la maison de son enfance pour affronter son passé. Revivez son expérience et assistez à la totalité de la tragédie qui a englouti toute la famille.

Transformez la maison de votre enfance et bâtissez de fantastiques usines, puis atteignez les cieux et réalisez enfin le rêve de votre famille : la fusée de votre mère. Mais retroussez vos manches, parce qu’il risque d’y avoir quelques décollages ratés avant que vous ne sauviez la ville ! Vous incarnez Morgan, une ingénieure en herbe qui rentre chez elle pour réaliser le rêve de sa famille : construire une fusée ! Mais ne retrouvant pas sa maison dans l’état où elle l’avait laissée, Morgan va devoir mener des recherches et construire des engins ingénieux ainsi que des usines gigantesques afin d’aider les habitants de la région. De simples foreuses et fours à des assembleurs complexes, en passant par des grues et des kilomètres de tapis roulants, vous allez devoir convertir les ressources locales en matériaux utiles et rétablir une industrie florissante dans la ville endormie de Saint-Ambroise ! Construisez des dispositifs astucieux et des usines gigantesques afin de résoudre des énigmes et d’aider la ville.

Apprenez à connaître les habitants, nouez des amitiés durables et devenez le cœur de la communauté.

Développez et inventez de nouvelles machines, sources d’énergie et amis mécaniques.

Découvrez une histoire émouvante en incarnant Morgan, une ingénieure en herbe qui nourrit de grands espoirs pour sa ville !

Construisez enfin la fusée de votre famille ! En plus d’assembler des objets délirants, vous allez devoir extraire des ressources et explorer côtes, gares de triage, carrières et zones souterraines de la ville. Chacune d’entre elles dispose de matériaux spécifiques desquels vous pourrez vous inspirer ! Pour rendre à Saint-Ambroise sa gloire d’antan, vous devrez également accomplir diverses épreuves, incorporer des éléments électriques et hydrauliques, des grues, des fours, automatiser le tout grâce à des éléments de robotique et d’artisanat, et bien d’autres choses encore ! Alors, êtes-vous prêt(e) à retrousser vos manches ?

Courez sur les murs dans un style en 2D unique et passez sans transition à des phases de combat acrobatique au rythme effréné, tandis que vous affrontez une armée venue envahir votre capitale, dans cet épisode de plateforme d’action de type roguelite de la série Prince of Persia.

Vous êtes un démon de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable vous a confié un skateboard et vous a proposé un pacte très simple : foncer en skate sur la lune et l’avaler, en échange de votre liberté. Enchaînez les ollies, les kickflips et les grinds, traversez la cendre et la fumée des Tarides dans une quête qui semble perdue d’avance. Apprenez à maîtriser votre poids et vos mouvements pour conquérir l’amer béton. Régalez-vous de la beauté du rituel qui s’empare de vous quand vous placez vos pieds pour réaliser le kickflip parfait ! Foncez à toute vitesse sur votre skateboard pour anéantir des démons redoutables, venez en aide à une grenouille à la mémoire courte, et sauvez d’autres âmes torturées au cours de votre périple qui vous verra passer de débutant fragile à Supernova du skateboard. Enfoncez-vous jusqu’au fond de l’enfer et découvrez le point faible du Diable : l’humilité, la persévérance et un backside tailslide de fou. Vous et votre skateboard. Et c’est tout. Une aventure urbaine & stylée Découvrez en skate les neuf cercles des Enfers. Arpentez des rues et des paysages surréalistes pleins de ledges cirés, de gaps sataniques, et de démons torturés. Dénichez des raccourcis dangereux et des spots propices au freeform. Créez vos propres défis tout en explorant l’univers et ne faites qu’un avec votre planche. Succombez à la Beauté de la Planche Vendez votre âme pour des decks, des roues et des trucks qui vous rendront immortels (ou presque). Plus de 70 tricks à faire évoluer et améliorer. Relevez des épreuves de skate pour gagner des niveaux, apprendre de nouveaux tricks, et obtenir du nouveau matériel. Détruisez des démons sataniques à coups de 360 flip… ou tentez de les impressionner. Des sons hypnotiques pour des rues diaboliques Glissez dans les Enfers au son d’une soundtrack psychédélique signée par l’énigmatique artiste new-yorkais Blood Cultures, sans oublier des pistes composées par John Fio.

POPUCOM est un jeu multijoueur d’aventure et de plateforme en coop. Vous incarnez un aventurier appelé sur une planète inconnue pour vous lancer dans une aventure spatiale avec vos amis. Vous ferez face à divers ennemis et utiliserez des techniques et des objets amusants pour éliminer les menaces et rendre au monde sa gloire d’antan. [Découvrez un gameplay amusant en coop] Collaborez avec vos amis sur une grande variété de défis. Une coopération efficace et un bon travail d’équipe seront la seule manière de progresser. Que ce soit pour faire face à de puissants ennemis ou résoudre des énigmes complexes, vous devrez œuvrer de concert pour triompher ! [Plongez dans une aventure colorée] La couleur joue un rôle crucial dans ce monde fantastique. Elle est la clé de tout, de la résolution des énigmes aux combats. Vous devrez changer de couleur pour activer des mécanismes et résoudre des énigmes, ainsi que tirer du gel Pomu de différentes couleurs pour modifier l’environnement et blesser les ennemis. Maîtrisez les techniques de changement de couleur et de match-3 pour venir à bout des énigmes et de vos ennemis ! [Utilisez des objets pour faire des miracles] Pendant votre voyage, vous obtiendrez des objets connus sous le nom de super-artéfacts. Ces artéfacts merveilleux comprennent Rollo la bombe, Chapitaine Kitty, Bot barrière et Powerkid. Chacun d’entre eux vous octroie une capacité unique pour vous permettre de détruire les obstacles et résoudre les énigmes qui jalonnent l’aventure. [Affichez votre style] Mais il n’y aura pas que du combat, vous pourrez aussi afficher votre style ! Choisissez parmi une sélection d’équipements et d’objets cosmétiques dans le Placard et combinez-les pour créer des looks uniques. Vous pourrez ensuite partir à l’aventure arborant un style personnalisé ! [Jouez à des mini-jeux d’arcade] En plus des combats épiques et des énigmes intéressantes, le jeu comprend un certain nombre de mini-jeux amusants. Rendez-vous à la salle d’arcade du jeu pour vous éclater entre deux niveaux.

Brok, un ancien boxeur devenu détective, découvre par hasard un bar souterrain caché au fin fond des Slums. Ses vieux réflexes reprennent le dessus et il se jette dans l’arène pour prouver qu’il est toujours le roi de la bagarre ! En solo ou en coopération locale, relève des défis créatifs inspirés des « matchs événements » des jeux de combat de plateformes, repensés avec des mécaniques originales et addictives. Dans ce bar à la fois sombre et plein d’humour, fais la rencontre de personnages inoubliables et découvre des surprises à chaque recoin au fil de l’histoire. Plus de 60 défis variés, avec des mécaniques uniques

6 personnages jouables, chacun offrant des capacités distinctes

Coop locale jusqu’à 4 joueurs

Mode Créateur : construisez vos propres défis

Modes supplémentaires : Survie, Versus, Support, Défis quotidiens et bonus

Plusieurs niveaux de difficulté

Succès en jeu à débloquer

Textes en Français

Lancez-vous dans une quête fantastique avec vos personnages Nicktoons préférés, transformés en héros d’un action-RPG épique ! Nicktoons & The Dice of Destiny est un cocktail explosif et transcendant qui confronte les héros emblématiques Nickelodeon aux stéréotypes d’un action-RPG en temps réel dans un univers de fantasy. Lancez les dés et plongez dans une aventure folle et trépidante avec SpongeBob et d’autres personnages Nickelodeon ! Préparez-vous à livrer des combats épiques, à explorer des environnements dynamiques et à vivre des moments inoubliables avec des personnages cultes, le tout au service d’une expérience de jeu immersive et adaptée à tous les âges. Principales caractéristiques du jeu : • Incarnez les légendaires personnages Nickelodeon, en version fantasy Dirigez différents personnages Nickelodeon, transformés en archétypes de jeux de rôle classiques, comme des magiciens ou des sorciers, des barbares, des chevaliers et bien d’autres encore. Chaque héros possède des pouvoirs et des armes qui lui sont propres. • Combats en temps réel riche en action Frappez, lancez des sorts et choisissez la meilleure stratégie pour triompher dans des combats fluides et intenses. Maîtrisez le style unique de chaque personnage et exécutez vos combos à la perfection. • Découvrez des mondes fantaisistes Explorez Bikini Bottomshire et d’autres contrées fantastiques inspirées de l’univers coloré de Nickelodeon, avec des rebondissements insolites et amusants, ainsi que des énigmes, des secrets, des quêtes secondaires et de merveilleuses surprises. • Venez à bout de boss épiques Défiez des ennemis emblématiques dans des combats de boss acharnés, chacun offrant des mécaniques et des surprises uniques, jusqu’au moment fatidique de l’inoubliable confrontation finale. • Jeu solo ou coop local pour 1 à 4 joueurs Faites équipe avec vos amis pour former le groupe idéal ! Associez différents personnages pour trouver le parfait équilibre entre compétences et chaos au sein de votre équipe. • Progression et personnalisation Débloquez de nouveaux pouvoirs, améliorez vos armes et décidez du destin de vos héros dans cette aventure extraordinaire. • Idéal pour les fans de Nick et les passionnés d’action-RPG Que vous soyez fan inconditionnel de Nickelodeon ou adepte des jeux de rôle de fantasy, Nicktoons & The Dice of Destiny vous propose de vivre une quête inoubliable alliant féérie, humour et aventure.

Montez à bord et apprêtez-vous à construire la ville de vos rêves dans A-Train: All Aboard! Tourism, le nouvel épisode de la série classique de simulation de développement urbain qui arrive sur Nintendo Switch !Prenez les rênes de votre propre compagnie ferroviaire et créez un réseau d’itinéraires que vos trains pourront parcourir. Faites s’élargir et prospérer au maximum la ville en développant l’urbanisme ainsi qu’en gérant votre entreprise et ses filiales par l’achat et la vente d’actions. Dans A-Train: All Aboard! Tourism, le tourisme prend une place importante et votre mission sera de transformer la ville en une principale destination touristique. En plus de pouvoir diriger de façon réaliste votre entreprise via la gestion de prêts et l’échange d’actions, le jeu vous offre également la possibilité de personnaliser à volonté l’apparence de vos trains. Bien entendu, les joueurs peu aguerris ou un peu rouillés ne seront pas en reste grâce aux guides explicatifs soigneusement intégrés. Venez vous et vos amis décider du futur de la ville tel que vous l’imaginez !

Découvrez le western épique qui a marqué toute une génération. Lorsque des agents fédéraux menacent sa famille, le hors-la-loi repenti John Marston n’a pas d’autre choix que de traquer le gang de criminels qu’il considérait autrefois comme des amis. Dans cet opus plébiscité par la critique et précurseur de Red Dead Redemption 2, le blockbuster de 2018, accompagnez Marston dans son périple à travers l’immensité de l’Ouest américain et du Mexique alors qu’il se bat pour enterrer son passé sanglant. Inclut également Undead Nightmare, la célèbre histoire d’horreur qui transforme le monde de Red Dead Redemption en lutte apocalyptique pour la survie face à une horde de morts-vivants. Outre les expériences solo de chaque jeu, Red Dead Redemption propose également du contenu bonus issu de l’Édition Jeu de l’année et plus.

Construis ton camp, collecte des ressources, fabrique de l’équipement, affronte les dangers que cache cette île rendue folle par la corruption et découvre son mystère dans cette aventure de survie narrative pour 1 à 4 joueurs. · Le poids d’une prophétie repose sur tes épaules… La corruption s’est emparée de l’île d’Insule et des créatures qui y vivent, un lieu autrefois empli de beauté et de magie, et que toi seul peux sauver de son funeste destin. · …mais tu n’as pas à le porter seul Transforme cette histoire en une aventure coopérative pour jusqu’à 4 joueurs. Aventure-toi dans les bois, les marais et les grottes, collabore pour construire votre camp et affrontez ensemble tous les dangers. · Fais de ton camp ton espace sûr Reste en sécurité et prépare-toi à continuer ton aventure. Fabrique des outils, améliore tes armes, construis des bâtiments, occupe-toi de tes cultures et animaux ou même cuisine des repas énergisants. Persuade ses habitants de te montrer les plans pour améliorer les structures et en faire ton foyer. · Ne baisse pas ta garde sur une île rendue folle par la corruption Aide et apprends des coutumes des créatures de l’île, mais sois prudent. Arme-toi, chasse des ressources, défends-toi et cherche les conseils des Protecteurs pour sauver ce monde magique. · Tout ce que tu fais te rapprochera de ton objectif ultime Tu es leur dernier espoir. Chaque combat que tu mènes, chaque objet que tu fabriques et chaque habitant que tu aides te rapprochera d’un pas de ton objectif : résoudre chacun de leurs mystères pour sauver ce monde magique de sa corruption. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES · Un jeu narratif, avec fabrication et survie ·· Profite de toutes les intrigues narratives qu’Oppidum offre dans ses plus de 40 heures de contenu, et laisse-toi guider directement vers l’action grâce aux marqueurs de mission. · De 1 à 4 joueurs avec cross-play unique ·· Deviens l’hôte de la partie ou rejoins une partie existante qui évolue avec chaque action de ses participants, qu’ils jouent en même temps ou non. Le jeu permet l’inclusion de nouveaux membres à tout moment, et ils peuvent commencer à jouer à partir du moment actuel de l’histoire et avec les paramètres de cette partie. · Ton personnage, ton goût ·· Sélectionne sa coiffure, sa couleur, ses cosmétiques, sa morphologie, sa voix, sa couleur préférée ou différentes personnalisations du visage, entre autres. · Difficulté adaptive ·· Elle te permet de vivre l’aventure à ta manière, offrant non seulement des niveaux prédéterminés, mais la possibilité d’ajuster différents paramètres pour personnaliser l’expérience. Détendu (sans mort), Doux (dégâts ennemis réduits), Comme conçu (l’équilibre original pensé par les développeurs) et Hardcore (plus grands défis). · Options d’accessibilité ·· Possibilité de ne pas maintenir les boutons enfoncés, visibilité ajustable du suivi des quêtes, multiplicateurs personnalisables pour les ressources et les dégâts ennemis, paramètres de durabilité ajustables pour les outils, armes et armures ou une option pour un mode de pêche simplifié, entre autres. · Hautement rejouable ·· Vis l’aventure de nouvelles façons en essayant la large gamme de paramètres de jeu, et découvre les différentes expériences du jeu solo et coopératif.

Keep The Heroes Out a commencé son parcours en tant que jeu de société à succès créé par Luis Brueh. L’adaptation numérique est le fruit d’une rencontre fortuite entre Luis et Daniel, deux créateurs brésiliens qui se sont retrouvés à vivre en Nouvelle-Écosse, au Canada. Après avoir fait connaissance et découvert leurs jeux respectifs lors d’événements locaux, ils ont été enthousiasmés par la possibilité d’une collaboration. Ce partenariat a abouti à la création de cette version numérique de Keep The Heroes Out, qui permet désormais de profiter de l’expérience du célèbre jeu de société sur tous les écrans.