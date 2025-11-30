Kodansha Game Lab et Itamae Studio ont levé le voile sur Wabisabi SushiDerby, un concept aussi improbable qu’original : une véritable simulation de course… de sushis. Le titre arrivera sur Nintendo Switch au printemps 2026.

Présenté comme le tout premier « sushi racing sim », le jeu place le joueur dans la peau d’un apprenti chef devant préparer, entraîner puis faire concourir des sushis pixelisés dans des courses se déroulant au cœur même du restaurant. Chaque type de sushi possède des caractéristiques propres, des performances uniques et même des compétences spéciales.

L’objectif est clair : remporter des courses, accumuler des gains, et réinvestir l’argent pour préparer des sushis toujours plus performants. La progression reste cependant fragile : un sushi mangé est perdu instantanément, mettant fin à sa carrière. Les joueurs doivent donc sélectionner avec soin leurs ingrédients, leur maîtrise des garnitures influençant directement la performance en course. Attention également à la nature périssable des sushis, leurs capacités diminuant après chaque participation.

Pendant les courses, le joueur n’agit qu’en soutenant activement ses créations pour déclencher un boost. Ce dernier permet d’échapper à des baguettes prêtes à les attraper ou de tenter un dépassement audacieux, mais miser uniquement sur cette mécanique ne suffira pas pour gagner. Le timing et la prise de risque jouent un rôle essentiel.

Certaines garnitures offrent des compétences uniques : la limande peut plonger pour éviter un coup de baguette sans utiliser de boost, tandis que l’oursin peut repousser les adversaires grâce à ses piquants. Plus de 40 capacités différentes sont annoncées, certaines s’obtenant via l’entraînement.