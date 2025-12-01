Dotemu et Tribute Games ont volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans le roster de Marvel Cosmic Invasion

MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up arcade en tag qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL, est officiellement disponible sur Steam, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series S|X au prix de 29,99 €, ainsi que dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et le studio Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) vous invite à former les duos de vos rêves pour mener la bataille et sauver l’univers.

Découvrez les super héros et vilains qui se tirent la bourre dans cette bande-annonce de lancement pour MARVEL Cosmic Invasion :

MARVEL Cosmic Invasion, en bref :

15 Super Héros jouables : MARVEL Cosmic Invasion offre un roster impressionnant de héros MARVEL à incarner, entre figures emblématiques et personnages méconnus Défendez le cosmos aux commandes de Captain America, Miss-Hulk, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, le Surfeur d’Argent, Phoenix et l’Invincible Iron Man.

offre un roster impressionnant de héros MARVEL à incarner, entre figures emblématiques et personnages méconnus Des combats en tag innovants : choisissez deux combattants à incarner et profitez du Cosmic Swap pour passer de l’un à l’autre à la volée et découvrir de nouveaux combos et autres attaques spéciales surpuissantes.

choisissez deux combattants à incarner et profitez du Cosmic Swap pour passer de l’un à l’autre à la volée et découvrir de nouveaux combos et autres attaques spéciales surpuissantes. Coopération à 4, en local et en ligne : terrassez les pires crapules de l’univers MARVEL avec jusqu’à 3 amis en coopération libre. La difficulté s’ajuste automatiquement en fonction de la taille de votre escouade.

Des méchants machiavéliques fascinants : les alliés les plus fourbes d’Annihilus tels que Thanos, M.O.D.O.K et Taskmaster, entre autres, se dressent en travers de votre route avec un plan machiavélique qui menace toute forme de vie connue.

Des améliorations stellaires : débloquez des bonus et des récompenses en expérimentant les possibilités offertes par les différents duos, ce qui vous permet d’améliorer vos super héros préférés.

Des modes Arcade et Campagne : plongez dans l’univers MARVEL avec un mode Campagne palpitant, taillé pour tous les joueurs et les joueuses quels que soient leur âge ou leur niveau de jeu. Ensuite, un défi plus corsé les attend dans le mode Arcade, avec des modificateurs à débloquer.

L’hommage parfait : profitez d’un éventail incroyable d’hommages et de références aux intrigues et personnages classiques de MARVEL, des rues de New York aux confins de la Zone Négative en passant par le Wakanda.

Un pixel art merveilleux : le pixel art somptueux est la marque de fabrique de Tribute Games. Les designs classiques de MARVEL profitent d’animations somptueuses qui soufflent un vent de fraîcheur sur l’esthétique arcade à l’ancienne.

le pixel art somptueux est la marque de fabrique de Tribute Games. Les designs classiques de MARVEL profitent d’animations somptueuses qui soufflent un vent de fraîcheur sur l’esthétique arcade à l’ancienne. Une OST exceptionnelle : Tee Lopes (TMNT: Shredder’s Revenge) enchaîne les bangers dans cette bande originale énergique qui donne la force de s’en prendre à toutes les forces du mal qui gangrènent la galaxie.

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.