En plus du test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, disponible depuis quelques jours sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Dragon Ball c’est avant tout l’œuvre du Maître Akira Toriyama, un manga dont la publication débuta en 1984 pour le Japon et en 1993 en France. On y suit l’aventure de Son Goku, un jeune garçon avec une queue de singe et plutôt doué pour les arts martiaux qui va faire la rencontre d’une jeune fille nommée Bulma qui l’entraînera dans la quête des 7 boules de cristal (les Dragon Ball) permettant d’invoquer un dragon sacré qui réalise n’importe quel souhait (enfin avec certaines restrictions quand même). Cette quête sera le début d’une aventure qui durera plus de 10 ans et verra grandir Son Goku jusqu’à devenir lui-même papa et surtout affronter des ennemis toujours plus puissants. La série donnera lieu à une adaptation en série animée, Dragon Ball (période où Goku est petit) et Dragon Ball Z (période où Goku est adulte) dont vous avez très certainement dû voir un épisode au moins une fois au cours de votre vie. La série donnera également naissance à pas loin de 21 longs métrages et 3 suites (plus ou moins canoniques), Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et la dernière en date, Dragon Ball Daima. Si vous êtes arrivés jusqu’à ces lignes vous devez très certainement connaître tout cela… et pour les autres, nous ne pouvons que vous recommander de foncer découvrir la série (en commençant par Dragon Ball) qui a inspiré de très nombreux « shonen » sortis par la suite.

Forcément, un tel succès a donné lieu à des adaptations vidéoludiques plutôt régulières, on peut citer dans les plus récents Dragon Ball Fighter Z ou Dragon Ball Xenoverse 2 (sorti il y a 10 ans, mais qui continue d’être mis à jour).

Ce Dragon Ball: Sparking! Zero que nous découvrons aujourd’hui est dans la continuité de la saga des Budokai Tenkaichi et notamment le Budokai Tenkaichi 3, considéré par beaucoup d’amateurs de la saga comme LE meilleur jeu de baston Dragon Ball sorti jusqu’alors. Ce nouvel opus voit le studio Spike (devenu Spike Chunsoft) revenir au développement et c’est plutôt une bonne chose. Le développeur ayant su marquer les joueurs à l’époque, nul doute qu’ils allaient mettre le meilleur d’eux-mêmes pour proposer un épisode encore au-dessus de Tenkaichi 3, avec la puissance des consoles d’aujourd’hui.