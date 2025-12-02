Les deux remasters de Turok et Turok 2: Seeds of Evil viennent de recevoir de nouvelles mises à jour sur Nintendo Switch et Switch 2. Le premier bénéficie désormais de son “Patch 3”, tandis que Turok 2 passe en version 2.2. Ces correctifs apportent plusieurs nouveautés majeures, dont des options de gameplay demandées depuis longtemps et une amélioration notable de l’expérience multijoueur.

Pour Turok, les ajouts les plus marquants concernent la qualité de vie et la flexibilité du gameplay. Les joueurs peuvent enfin désactiver la réapparition des ennemis, une fonctionnalité très attendue. Une option permet également de forcer les ennemis à lâcher des objets quelle que soit la difficulté. Le crosshair devient dynamique, les effets de particules gagnent en cohérence et le Rocket Launcher ne souffre plus de coupures de fumée. Le patch corrige par ailleurs divers problèmes visuels et sonores, comme les couleurs de sang affichées au mauvais moment ou le volume excessif de certaines explosions. Sur Switch, le champ de vision peut désormais grimper jusqu’à 120°, une amélioration rare sur la console et idéale pour les joueurs sensibles à l’étroitesse des FPS rétro.

Au-delà de ces modifications importantes, de nombreux ajustements ciblent la stabilité du remaster : meilleure interpolation, géométries retouchées, animations de marche et de rampement plus cohérentes, amélioration du comportement des Sandworms ou encore restauration d’un raccourci de la version bêta du niveau 5. L’expérience gagne en fluidité grâce à un nombre de sons simultanés doublé et à une transition musicale plus naturelle lors des changements d’ambiance.

Turok 2: Seeds of Evil * se concentre quant à lui sur la modernisation graphique et la connectivité. La mise à jour 2.2 améliore l’affichage avec des ombres plus douces, un light scattering optimisé et un ambient occlusion plus propre. Les armes disposent désormais de modèles étendus pour les résolutions ultralarges, et toutes les cinématiques intègrent des sous-titres. La plus grosse nouveauté reste cependant le cross-play multijoueur, désormais pleinement fonctionnel, permettant aux différentes plateformes — y compris Switch et Switch 2 — de jouer ensemble.

Nightdive précise toutefois que cette version “Next-Gen” de Turok 2 souffre encore de glitches graphiques chez certains joueurs. Un correctif supplémentaire est prévu avant la fin de l’année pour toutes les plateformes simultanément.

Turok and Turok 2: Seeds of Evil have been updated on all platforms! Patch Notes: – Turok: https://t.co/uZ1IGfAVvr

– Turok 2: https://t.co/cQLdI7pZ3v pic.twitter.com/f0g2uyh27L — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) December 1, 2025

Turok (2015) – Patch 3

Ajout de la vidéo d’introduction Atari. Mise à jour des vidéos KEX et Nightdive. Suppression de la cinématique d’intro Acclaim.

Le menu de sauvegarde met désormais à jour le texte du slot lorsque tous les emplacements sont utilisés.

Correction de la localisation du texte des cheats lors de la saisie de codes.

Ajout d’une option de gameplay très demandée : possibilité de désactiver la réapparition des ennemis .

. Ajout d’une option permettant aux ennemis de toujours laisser tomber des objets , quelle que soit la difficulté.

, quelle que soit la difficulté. Le réticule s’adapte désormais à la taille de l’écran.

Traces (trails) : plus fluides, ne disparaissent plus quand les ennemis changent d’animation, et performances améliorées.

Lors du tir avec le lance-roquettes, les effets de fumée ne s’arrêtent plus.

Le rampement utilise maintenant l’animation de marche des armes plutôt que celle de course.

Les particules apparaissent désormais correctement avec les valeurs d’alpha prévues.

Les sons se mettent en pause et reprennent lorsque l’on ouvre ou ferme les menus.

Volume des explosions réduit durant la cinématique finale de fuite.

Nombre maximal de sons actifs augmenté de 64 à 128.

Transition musicale : court fondu lorsqu’elle change.

Correction de certains ennemis affichant la mauvaise couleur de sang.

Les vers de sable (Sandworms) ne peuvent plus être touchés une fois morts sous le sol.

Le couteau produit désormais un bruit métallique lorsqu’il frappe des ennemis métalliques.

La pointe de flèche de l’arc clignote brièvement pour mieux indiquer le timing du tir chargé.

Après avoir vaincu Longhunter et que le barrage s’ouvre, les sons d’eau sont maintenant présents. Correction d’ombres sur deux portes du barrage et suppression de secteurs inutilisés provenant de la version beta.

Niveau 5 : ajout d’un raccourci provenant de la beta, reliant l’extérieur (zone de la clé) à l’intérieur des catacombes. Le modèle unique de l’entrée du raccourci a été corrigé.

Ajout du son d’ascenseur manquant pour certaines plateformes technologiques.

La vitesse du ciel varie désormais selon les propriétés du secteur (ex. : Niveau 7 = ciel plus rapide).

Correction de la vitesse de marche en déplacement diagonal.

Correction des ennemis ne réapparaissant pas lorsqu’ils sont dans l’eau.

Corrections d’interpolation.

Petites corrections de géométrie de modèles.

Spécifique Nintendo Switch :

Ajout d’une option de FOV jusqu’à 120.

Spécifique PC :

Corrections d’affichage lors des changements de focus de la fenêtre.

L’utilisation de mods n’empêche plus de débloquer les succès (comportement d’origine du remaster restauré).

Améliorations et ajouts pour le modding.

Turok 2: Seeds of Evil – Patch 2.2

Améliorations :

Mise à jour de la version du moteur KEX avec les dernières fonctionnalités.

Mise à jour des paramètres d’affichage par défaut.

Ombres plus fluides, lumière diffuse optimisée, meilleur occlusion ambiante.

Modèles d’armes en solo étendus pour les résolutions ultra-larges.

Amélioration de la localisation dans tout le jeu.

Ajout de sous-titres pour toutes les cinématiques.

Le multijoueur cross-play est maintenant fonctionnel.

Problèmes connus :