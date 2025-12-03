L’éditeur Devolver Digital est heureux d’annoncer avoir dépassé le million d’aventuriers et d’aventurières pour son roguelite complètement maboule BALL x PIT. Vous savez ce que cela signifie : le développeur Kenny Sun doit continuer de faire du BALL x PIT !

Le jeu va profiter de trois – oui, TROIS – nouveaux contenus pour 2026. Chaque mise à jour offrira :

De nouvelles béboules

De nouvelles évolutions

De nouveaux bâtiments

De nouveaux personnages

De nouveaux trucs en tout genre

En janvier, levez votre petit doigt avec la mise à jour Regal.

En avril, faufilez-vous dans la pénombre avec la mise à jour Shadow.

En juillet, opérez un retour aux sources rafraîchissant avec la mise à jour Naturalist.

Vous pensiez fébrilement vous en être enfin sortis ? N’espérez pas pouvoir passer à autre chose de sitôt : tout un tas de nouvelles idées farfelues vont venir aiguiser votre appétit de boulettes. De plus amples informations sur la première de ces trois mises à jour débouleront très bientôt. D’ici là, retournez dans la fosse : vous avez des béboules à fusionner !