Le créateur de BROK the InvestiGator revient avec un nouveau titre déjanté : BROK: The Brawl Bar, désormais disponible sur Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox et Windows Store.

Ce beat ’em up réinvente le genre en proposant des défis rapides et frénétiques, constamment renouvelés pour garantir des affrontements uniques. L’action se déroule dans un univers familier, enrichi de nouveaux personnages amicaux… ou hostiles, et porté par une histoire inédite.

Le jeu a déjà séduit les joueurs : 96 % d’évaluations positives sur Steam, confirmant l’accueil enthousiaste du public. À titre de comparaison, le premier opus, BROK the InvestiGator, affiche une note exceptionnelle de 97 % basée sur plus de 900 avis.

Il est important de noter que BROK: The Brawl Bar est un jeu autonome, ne nécessitant pas de connaître ou posséder BROK the InvestiGator pour en profiter pleinement. Et ce n’est pas tout : un autre jeu de la licence BROK est attendu sur consoles dès la semaine prochaine.