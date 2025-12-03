Pour Yacht Club Games, petite structure connue pour l’immense succès de Shovel Knight, chaque nouveau projet joue un rôle crucial dans sa survie. Et après plus de dix ans à vivre sur la notoriété de son chevalier à la pelle – dont l’élan financier s’est largement tari depuis sa sortie en 2014 malgré d’innombrables portages et spin-off – le studio se retrouve aujourd’hui dans une situation particulièrement fragile.

Mina the Hollower devait être la nouvelle pierre angulaire du studio. Financé avec succès grâce à une campagne Kickstarter ayant récolté 1,2 million de dollars, le jeu était initialement prévu pour décembre 2023. Mais le développement a constamment pris de l’ampleur, engloutissant selon le PDG de Yacht Club la majorité de la trésorerie. Les retards s’accumulent : après un report qui visait une sortie le 31 octobre, le titre ne dispose désormais plus de fenêtre de lancement.

Les déclarations de Sean Velasco, cofondateur du studio, résument l’enjeu : Mina the Hollower est « make-or-break for sure ». Les objectifs de ventes donnent une idée de la pression qui pèse sur l’équipe : 500 000 copies vendues seraient « parfaites », 200 000 « vraiment, vraiment bien », mais 100 000 seulement seraient « pas très bonnes ». En clair, un échec obligerait le studio à chercher de nouveaux financements, voire à relancer un Kickstarter pour survivre.

Bloomberg révèle également que Yacht Club traverse une véritable crise existentielle. Le studio aurait consommé la majorité de ses fonds, été contraint de réduire son effectif et mis en pause un second projet pour concentrer toutes ses forces sur Mina the Hollower. Le moral interne est en berne : burnouts, lenteurs de production et retards successifs ont affecté la santé du studio.

Cette seconde production n’était autre que Shovel Knight 3D, un projet tenu secret sur lequel Yacht Club travaillait depuis 2020. À cette époque, le studio avait été scindé en deux équipes : l’une menée par Velasco travaillait sur ce Shovel Knight 3D, l’autre développait Mina the Hollower, censé nécessiter moins de temps. Mais la pandémie a perturbé les recrutements, la coordination et le rythme global de travail, forçant Yacht Club à revoir sa stratégie. En 2024, des licenciements ont été effectués pour réduire les coûts et le développement de Shovel Knight 3D a officiellement été mis en pause afin de sauver Mina the Hollower. Selon le cofondateur David D’Angelo, une partie du jeu a même dû être entièrement refaite.

L’avenir reste incertain mais un plan existe : le studio a déjà décidé d’abandonner ses bureaux et doit revenir à une structure plus modeste, en se concentrant sur un seul jeu à la fois. Si Mina the Hollower réussit, l’équipe prévoit de réunifier ses forces en 2026 pour reprendre le développement de Shovel Knight 3D. En cas d’échec, Yacht Club ne disparaîtra pas immédiatement, mais aura impérativement besoin de ressources financières supplémentaires.