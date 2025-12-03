Sur la scène foisonnante des visual novels otome, il est rare de tomber sur une héroïne dont la détermination vous glace le sang autant qu’elle vous captive. Mistonia’s Hope -The Lost Delight-, dernier titre d’Otomate à débarquer sur Nintendo Switch, ose placer la vengeance au cœur de son récit, une quête qui, sous ses atours de romance, se révèle étonnamment mature et complexe. On a suivi la trajectoire déchirante d’Aprose Randolph, et on peut affirmer sans hésiter qu’il s’agit là d’une des expériences narratives les plus abouties du genre.

Le jeu est porté par le studio Otomate, une véritable institution dans le milieu du visual novel romantique. Si leur production est pléthorique, Mistonia’s Hope se distingue par la patte de son équipe d’écriture, qui compterait des noms prestigieux tels que Nakayama Satomi (Virche Evermore -EpiC: lyCEr-, Café Enchanté) et Natsuno Kei (Zettai Kaikyuu Gakuen). Cette influence se ressent dans la densité du scénario et la profondeur psychologique des personnages, promesse de qualité pour les amateurs de récits riches en rebondissements.

Le prix du sang et des larmes

L’histoire nous plonge dans le royaume de Grand Albion, une terre bénie et protégée par les fées « purefae », dirigée d’une main de fer bienveillante par la reine Tia. Huit ans avant le début de l’intrigue, cette dernière a ordonné l’extermination du clan noble Randolph et de son village. Seule survivante, Aprose, rongée par un trauma profond, n’a plus qu’un seul objectif : venger les siens. Sa quête la pousse à conclure un pacte dangereux avec le Roi des Fées, Oberon, et à se faire passer pour la simple maid « Rose » au sein de l’une des cinq grandes maisons nobles du royaume. Son enfance, son identité, tout est sacrifié sur l’autel de la vengeance. Mais en infiltrant ce monde hostile, elle va découvrir que la vérité est bien plus trouble qu’elle n’y paraît, et que des sentiments inattendus – attachement, affection, amour – pourraient bien faire vaciller sa résolution.

Sur le plan purement interactif, Mistonia’s Hope est un visual novel très traditionnel. On avance dans l’histoire en lisant, les choix intervenant à des moments clés pour orienter la narrative vers l’une des six fins amoureuses. La première moitié du jeu, la « route commune », est principalement dédiée à l’infiltration d’Aprose et à la collecte d’informations. C’est là qu’intervient la principale singularité du gameplay : des phases d’exploration où l’on navigue sur une carte du manoir et de la ville. Le but est d’engranger des « éclats » de mémoire via le « Faesight », un pouvoir accordé par Oberon. Collecter suffisamment d’éclats permet de débloquer des scènes du passé, éclairant progressivement la sombre histoire du royaume.

Si cette mécanique brise agréablement la linéarité, elle devient malheureusement pénible lors des replays, car ces séquences ne sont pas skippables, même avec l’utilisation du « flowchart » (un arbre de décisions très pratique par ailleurs). Une fois engagé dans la route d’un personnage, le système redevient plus classique, avec des choix influençant le « jauge d’affection » pour atteindre le « Dawn Ending » (la bonne fin). Il existe également des mauvaises fins (« Clown Ending »), ainsi que des fins triangulaires amoureuses (« Maze Ending »), souvent négatives, qui ajoutent un bon degré de rejouabilité.

Sur Nintendo Switch, la maniabilité est parfaite. Que l’on soit en mode TV ou portable, la navigation dans les menus, l’accès au flowchart et la lecture sont fluides et intuitifs. Le jeu exploite parfaitement les capacités de la console pour une expérience de lecture confortable, sans fioritures ni complications.

Une direction artistique en demi-teinte

C’est peut-être le point le plus contrasté du jeu. D’un côté, les character designs et les CG (illustrations spéciales) sont tout simplement somptueux, expressifs et riches en détails. Les variations de tenues et de poses des sprites sont nombreuses, ce qui dynamise les dialogues. Certaines CG sont de véritables tableaux qui marquent les esprits. En revanche, on note quelques incohérences dans les effets spéciaux (notamment pour la magie ou le sang), qui peuvent paraître datés ou un peu « bricolés ». L’interface utilisateur elle-même manque parfois de cohérence esthétique, donnant une impression de textures assemblées sans vision d’ensemble. La localisation anglaise, bien que globalement correcte, comporte quelques fautes et des choix stylistiques discutables, comme l’utilisation du terme « humaines ».

La partie sonore est une franche réussite. La bande-originale, bien que n’étant pas extrêmement fournie, est efficace et comporte des thèmes qui finissent par vous trotter dans la tête, notamment le morceau vocal de l’opening. Le gros atout réside dans le doublage japonais, impeccable. Des seiyuu de renom comme Fukuyama Jun (Ascot) ou Umehara Yūichirō (Alfred) livrent des performances de très haut niveau, donnant une âme et une profondeur incroyables à leurs personnages.

Avec six romances à découvrir, chacune avec trois fins principales (Dawn, Clown, Maze), sans compter les nombreuses variantes et les mini-histoires à débloquer, Mistonia’s Hope offre une longévité impressionnante. Compter entre 50 et 60 heures pour venir à bout de l’intégralité du contenu n’a rien d’étonnant. Le système de flowchart, qui indique les chemins non explorés et les choix manqués, est un outil précieux pour les complétionnistes et encourage activement à explorer toutes les facettes de l’histoire.