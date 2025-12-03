Seed Lab confirme que Starsand Island arrivera sur Nintendo Switch 2 en début d’année 2026, aux côtés des versions PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Déjà particulièrement attendu après une campagne Kickstarter ayant dépassé les 300 000 $, le titre s’offre une adaptation optimisée pour la nouvelle console de Nintendo, incluant deux modes de performance : un Quality Mode visant 45 FPS en 1080p, et un Performance Mode ciblant 60 FPS en 1080p, que ce soit en docké ou en nomade. Le studio ajoute également la prise en charge du Game Chat en multijoueur en ligne et même la compatibilité souris, un ajout pour le moment rare sur console.

Starsand Island propose une expérience apaisante où le joueur, fuyant l’agitation urbaine, retourne sur l’île de son enfance dans une quête de guérison personnelle. À la manière des grands classiques du slow gaming, il s’agit de s’immerger dans une vie simple et pastorale : cultiver, pêcher, élever des animaux, explorer et tisser des liens avec plus de quarante habitants, chacun doté d’une histoire propre. Le jeu revendique une atmosphère fortement inspirée par l’esthétique des œuvres du studio Ghibli, entre prairies lumineuses, moulins à vent, dauphins joueurs et cabanes douillettes baignées de soleil.

L’exploration joue un rôle majeur, que ce soit sur terre ou en mer. Le joueur peut récolter des trésors marins, plonger à la recherche de coraux colorés et de perles rares, ou arpenter les forêts, côtes et îles voisines. Des véhicules variés — longboard, mobylette rétro ou bateau — facilitent les déplacements dans ce monde ouvert. Starsand Island intègre aussi une dimension d’aventure avec des zones mystérieuses comme la Forêt aux reflets lunaires ou d’anciennes ruines enveloppées de brume, où l’on peut affronter des créatures étranges et découvrir des ressources précieuses afin d’améliorer ses compétences.

La personnalisation constitue l’un des piliers de l’expérience. Le joueur peut choisir librement l’emplacement de sa maison entre montagnes et rivages, et bâtir un véritable refuge avec une grande liberté créative : fresques murales, aménagements paysagers, environnements intérieurs modulables, accessoires interactifs, sons personnalisés… L’objectif est d’encourager l’expression personnelle autant que la relaxation.

En parallèle, Seed Lab insiste sur l’importance des interactions sociales. Les insulaires réagiront aux actions quotidiennes du joueur, pourront devenir des amis proches ou même des partenaires potentiels. Leur présence contribue à donner vie à une communauté chaleureuse où l’on se sent rapidement chez soi.

Starsand Island proposera également un mode multijoueur coopératif permettant à des amis de rejoindre l’île pour participer ensemble à la création du petit coin de paradis idéal. Pour Seed Lab, cette sortie sur Nintendo Switch 2 est naturelle : selon le directeur créatif Richardo Wang, le genre du life sim trouve depuis longtemps sa place sur les consoles de Nintendo, et l’équipe souhaitait que ce jeu nomade et réconfortant puisse accompagner les joueurs partout.