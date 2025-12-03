Nintendo a publié le classement mensuel des ventes sur l’eShop japonais pour novembre 2025, couvrant les téléchargements payants sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les données excluent les titres Free-to-Play et reposent sur les revenus générés, avec chaque version ou bundle comptabilisé séparément. Les jeux classés au-dessus de CERO D / IARC 16+ ne figurent pas dans ce top.

Nintendo Switch 2

Le mois de novembre marque une arrivée massive de nouveautés sur Switch 2. Kirby Air Riders, lancé le 20 novembre, s’impose directement en tête. Il est suivi par Inazuma Eleven: Victory Road Nintendo Switch 2 Edition et Momotarou Dentetsu 2, tous deux sortis mi-novembre. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment complète ce quatuor de nouveautés dominantes. Parmi les titres déjà installés, Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition reste solide en cinquième position, tandis que Dragon Quest I & II HD-2D Remake et Mario Kart World conservent une place dans le top 10. On note également l’arrivée de bundles et éditions spéciales comme Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition, ou encore Dragon Ball: Sparking! Zero Sound Ultimate Edition, tous nouveaux entrants. La diversité est frappante, allant des RPG de Square-Enix aux licences emblématiques de Nintendo et Bandai-Namco.

01./00. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) [20.11.2025] {7,980 Yen} / NEW

02./00. [NS2] Inazuma Eleven: Victory Road Nintendo Switch 2 Edition (Level-5) [14.11.2025] {9,210 Yen} / NEW

03./00. [NS2] Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Nintendo Switch 2 Edition Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen (Konami) [13.11.2025] {8,980 Yen} / NEW

04./00. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei-Tecmo) [06.11.2025] {8,980 Yen} / NEW

05./01. [NS2] Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition (The Pokémon Company) [16.10.2025] {8,100 Yen}

06./02. [NS2] DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake (Square-Enix) [30.10.2025] {7,678 Yen}

07./04. [NS2] Mario Kart World (Nintendo) [05.6.2025] {8,980 Yen}

08./00. [NS2] Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (Koei-Tecmo) [13.11.2025] {14,355 Yen} / NEW

09./06. [NS2] Donkey Kong Bananza (Nintendo) [17.7.2025] {7,980 Yen}

10./00. [NS2] DRAGON QUEST – HD-2D Erdrick Trilogy Collection (Square-Enix) [30.10.2025] {12,760 Yen}

11./00. [NS2] Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition (Square-Enix) [04.12.2025] {9,878 Yen} / NEW

12./00. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) [04.12.2025] {8,980 Yen} / NEW

13./00. [NS2] EA SPORTS FC 26 (Electronic Arts) [26.9.2025] {8,600 Yen}

14./00. [NS2] Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle (SEGA) [13.11.2025] {5,990 Yen} / NEW

15./00. [NS2] Octopath Traveler 0 (Square-Enix) [04.12.2025] {7,678 Yen} / NEW

16./00. [NS2] Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition (Bandai-Namco) [26.6.2025] {6,930 Yen}

17./00. [NS2] Bravely Default HD Remaster (Square-Enix) [05.6.2025] {4,950 Yen}

18./00. [NS2] Dragon Ball: Sparking! Zero Sound Ultimate Edition (Bandai-Namco) [13.11.2025] {13,970 Yen} / NEW

19./00. [NS2] Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai-Namco) [13.11.2025] {7,920 Yen} / NEW

20./00. [NS2] Street Fighter 6 (Capcom) [05.6.2025] {4,990 Yen}

Nintendo Switch

Sur la première génération, le mois est dominé par Inazuma Eleven: Victory Road Deluxe Edition, suivi de sa version standard. Momotarou Dentetsu 2 occupe la troisième place, confirmant son attrait sur les deux plateformes. Pokémon Legends: Z-A et Dragon Quest I & II HD-2D Remake restent dans le haut du classement, tandis que des classiques comme Animal Crossing: New Horizons, Minecraft, et Super Smash Bros. Ultimate continuent de performer des années après leur sortie. . Les promotions ont également joué un rôle, avec POWER PROS 2024-2025 bénéficiant d’une réduction de 50 % début novembre et Overcooked! 2 affichant une remise de 75 % jusqu’en décembre. Enfin, les incontournables de Nintendo comme Super Mario Galaxy + Galaxy 2, Splatoon 3, et Mario Kart 8 Deluxe confirment leur statut de longue durée dans le top 20.

01./00. [NSW] Inazuma Eleven: Victory Road Deluxe Edition (Level-5) [14.11.2025] {10,010 Yen} / NEW

02./00. [NSW] Inazuma Eleven: Victory Road (Level-5) [14.11.2025] {8,910 Yen} / NEW

03./00. [NSW] Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen (Konami) [13.11.2025] {7,980 Yen} / NEW

04./01. [NSW] Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company) [16.10.2025] {7,100 Yen}

05./02. [NSW] DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake (Square-Enix) [30.10.2025] {7,678 Yen}

06./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 Yen}

07./00. [NSW] Dinkum (KRAFTON) [06.11.2025] {2,300 Yen} / NEW

08./18. [NSW] DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) [14.11.2024] {7,678 Yen}

09./04. [NSW] Once Upon A KATAMARI (Bandai-Namco) [23.10.2025] {5,940 Yen}

10./08. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] {3,960 Yen}

11./17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] {7,920 Yen}

12./16. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] {4,378 Yen}

13./00. [NSW] [New Price Edition] DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) [27.9.2019] {5,478 Yen}

14./03. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo) [02.10.2025] {7,980 Yen}

15./00. [NSW] DRAGON QUEST – HD-2D Erdrick Trilogy Collection (Square-Enix) [30.10.2025] {12,760 Yen}

16./12. [NSW] POWER PROS 2024-2025 (Konami) [18.7.2024] {8,470 Yen}

17./00. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {7,100 Yen}

18./00. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] {2,750 Yen}

19./00. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2023] {6,500 Yen}

20./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 Yen}