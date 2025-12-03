Turtle Beach dévoile une nouvelle manette sans fil Rematch – Super Jump Mario Design, qui s’ajoute à sa gamme d’accessoires sous licence officielle Nintendo Switch 2 – La nouvelle manette sera disponible le 12 décembre.

La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de son catalogue 2025 de casques, manettes et autres accessoires gaming sous licence officielle Nintendo Switch™ 2, disponibles sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants. Pour célébrer la sortie de ces nouveaux équipements pour Nintendo Switch 2, Turtle Beach a dévoilé un nouveau modèle, la manette sans fil pour Nintendo Switch 2 Rematch™ – Super Jump Mario, qui sera commercialisée dès le 12 décembre 2025.

« Alors que nous continuons à élargir les activités et le portfolio de Turtle Beach, nous sommes fiers de proposer une gamme toujours plus vaste d’accessoires gaming sous licence officielle Nintendo Switch 2 », a déclaré Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation. « En étroite collaboration avec nos partenaires chez Nintendo, nous avons conçu de nouveaux équipements passionnants pour la Nintendo Switch 2 qui raviront les joueurs, parfaits pour les fêtes de fin d’année. »

La liste des accessoires sous licence officielle Nintendo Switch 2 débute avec les casques filaires Airlite™ Fit et Recon™ 70. Les fans de Nintendo ont le choix entre une large variété de manettes sans fil et filaires, notamment la manette transparente sans fil RGB Afterglow™, la manette sans fil RGB Afterglow Wave et la manette sans fil RGB Rematch, disponible en noir et dont le modèle Super Mario Jump annoncé aujourd’hui sortira le 12 décembre. Pour les joueurs qui souhaitent emporter leur Nintendo Switch 2 avec eux en vacances, le nouvel étui PlayTrek™ et le Kit de protection d’écran permettent de la transporter en toute sécurité.

Le Turtle Beach Airlite Fit pour Nintendo Switch 2 est un excellent casque filaire d’entrée de gamme, disponible au prix de vente conseillé de 24,99 €. Le casque filaire Recon 70 sous licence officielle Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, est disponible au prix de vente conseillé de 34,99 €.

Turtle Beach propose une large gamme de manettes sans fil et filaires pour la Nintendo Switch 2. La nouvelle manette sans fil Rematch – Super Jump Mario est dotée d’une coque noire semi-translucide rehaussée de touches rouge vif et arbore un motif représentant un Mario plein d’énergie dans sa pose de saut emblématique. Elle est disponible au prix de vente conseillé de 64,99 € et sortira le 12 décembre 2025. La Rematch sans fil de couleur noire est commercialisée au prix de 59,99 €, tandis que la version filaire l’est au prix de 29,99 €. La manette sans fil Afterglow transparente est proposée au prix de 64,99 €, et la version filaire est disponible au prix de 34,99 €. L’Afterglow Wave sans fil existe en noir, bleu, violet et blanc et sera disponible le 15 décembre 2025 au prix de 64,99 € et la version filaire sera commercialisée début janvier 2026 en noir, bleu et gris au prix de 34,99 €.

Pour ceux qui préparent leurs valises et leur Nintendo Switch 2 pour partir en vacances, il existe une gamme complète d’étuis de transport. L’étui 2-en1 PlayTrek pour Nintendo Switch 2, le plus grand modèle, est parfait pour emporter la Nintendo Switch 2 et tous ses accessoires. De couleur noir charbon, il est disponible au prix de vente conseillé de 44,99 €. L’étui de voyage PlayTrek de couleur noir charbon ou blanc stellaire est quant à lui proposé au prix de 19,99 €, ainsi qu’en versions lenticulaire Mario Bricks et Donkey Kong™ au prix de 24,99 €. Pour transporter juste l’essentiel, l’étui fin PlayTrek est disponible en noir charbon au prix de 16,99 €.

En parlant de protection, il ne faut pas oublier le précieux écran de la Nintendo Switch 2. Le kit de protection d’écran le protégera au prix de 11,99 €.