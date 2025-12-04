Aujourd’hui SQUARE ENIX® annonce la sortie d’OCTOPATH TRAVELER 0, un RPG au tour par tour en HD-2D, sur Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC via Steam® et Microsoft Store. Il s’agit d’une histoire indépendante se déroulant avant l’acclamé OCTOPATH TRAVELER.

Dans OCTOPATH TRAVELER 0, les joueurs vivront une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra. Le jeu reprend des éléments phare de la licence et – pour la première fois dans l’histoire de la série – les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction. L’histoire est basée sur le jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of the Continent, ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu. Les fans de la licence apprécieront le retour de l’iconique style HD-2D, la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.

La démo d’OCTOPATH TRAVELER 0 est disponible sur toutes les plateformes. Elle permet aux joueurs de créer leur propre protagoniste et offre jusqu’à trois heures de contenu, incluant : le prologue et le chapitre 1 des arcs narratifs « Master of Wealth », « Master of Power », « Master of Fame » et « Kindlers of the Flame », arc dans lequel les joueurs peuvent essayer la toute nouvelle fonctionnalité de construction de ville afin de restaurer leur ville natale, Wishvale. Les données sauvegardées peuvent être transférées vers le jeu complet, une fois celui-ci acheté.

De plus, une campagne bonus est organisée pour OCTOPATH TRAVELER 0. Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde pour les démos correspondantes d’OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake ou DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake sur leur système (ou l’historique d’achat de ces titres sur certains comptes) pourront obtenir des objets bonus dans OCTOPATH TRAVELER 0.

OCTOPATH TRAVELER 0 est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC via Steam® et Microsoft Store.