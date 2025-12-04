DMM Games, Tookyo Games et Spike Chunsoft ont confirmé que Shuten Order bénéficiera d’une sortie physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au printemps 2026. Cette annonce intervient peu après la sortie de la mise à jour Switch 2, et s’adresse directement aux collectionneurs qui préfèrent les éditions en boîte.

En Amérique du Nord, la distribution sera assurée par PM Studios, tandis qu’en Europe, Reef Entertainment proposera uniquement la version Switch 2 en physique. À noter que l’édition Switch 2 inclura l’intégralité du jeu sur la cartouche, un détail apprécié par les amateurs de versions complètes.

Développé par DMM Games et Tookyo Games, sous la direction de Kazutaka Kodaka (créateur de la série Danganronpa), Shuten Order est un jeu d’aventure multi-genre. Il combine cinq systèmes de gameplay différents, allant du stealth action horror à la visual novel multi-perspective, offrant une expérience variée et singulière.

La version Switch 2 se distingue par des améliorations techniques notables : un framerate variable entre 60 et 120 FPS en mode TV comme en portable, ainsi qu’une compatibilité avec la souris dans toutes les situations où ce type de contrôle est possible.

La publication des éditions physiques sur les deux consoles sera gérée par Spike Chunsoft en Amérique du Nord et en Europe.