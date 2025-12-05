Les joueurs de Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition sur Switch 2 avaient constaté de nombreux crashs depuis la sortie de la console. Ce problème est désormais résolu grâce à un patch qui rend le jeu pleinement compatible avec la Switch 2. Les possesseurs peuvent donc relancer leurs parties sans crainte et profiter de l’expérience en toute fluidité.

Crypt of the NecroDancer est un dungeon crawler rythmique récompensé, où chaque mouvement doit être effectué en cadence avec la musique. Les donjons générés aléatoirement regorgent de squelettes dansants, zombies, dragons et autres créatures, que les joueurs doivent affronter tout en suivant le rythme. L’objectif ultime : vaincre le NecroDancer et récupérer son cœur battant, sous peine de devenir esclave de la musique pour l’éternité.

Le jeu est porté par la bande-son acclamée de Danny Baranowsky, qui accompagne chaque combat et chaque exploration. En plus de l’aventure solo, il est possible de jouer en coopération locale, ajoutant une dimension supplémentaire à l’expérience.