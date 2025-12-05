New Blood Interactive et 68k Studios ont officialisé la sortie de Dungeons of Dusk, un RPG d’exploration de donjons au tour par tour, prévu pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en 2026. Le titre s’inscrit dans la continuité narrative du FPS culte Dusk, se déroulant entre les épisodes du jeu original.

Le jeu proposera une campagne de 30 niveaux avec progression de personnage et interactions avec des PNJ. Plusieurs modes viendront enrichir l’expérience :

Arena infinie pour tester votre endurance.

pour tester votre endurance. Boss Rush pour affronter les ennemis les plus coriaces.

pour affronter les ennemis les plus coriaces. Survival pour mettre à l’épreuve votre résistance mentale.

pour mettre à l’épreuve votre résistance mentale. Nouveaux adversaires inédits et retour de créatures familières issues de l’univers de Dusk.

Dungeons of Dusk conserve l’esprit rétro du FPS tout en l’adaptant au format RPG classique, avec des combats stratégiques au tour par tour et une atmosphère fidèle à l’univers original.