5 décembre 2025 – Aujourd’hui, l’épique RPG d’action-fantasy Nicktoons & The Dice of Destiny sort en version numérique et en version physique via carte de jeu sur Nintendo Switch 2 au prix de 39,99 £ / 49,99 €.

La version Nintendo Switch 2 de Nicktoons & The Dice of Destiny propose une résolution augmentée à 1240p et 60 FPS, ainsi qu’un éclairage amélioré, des effets de particules retravaillés, de l’anti-aliasing et bien plus encore !

Les propriétaires de la version Nintendo Switch originale de Nicktoons & The Dice of Destiny, en numérique comme en physique, pourront bientôt accéder aux mêmes améliorations lorsqu’ils joueront sur Nintendo Switch 2 grâce à une mise à jour de performance gratuite pour le jeu.

Partez pour une grande quête inspirée des RPG fantasy de type jeu de plateau et des franchises les plus emblématiques de Nickelodeon dans Nicktoons & The Dice of Destiny ! Tranchez, fracassez, lancez des sorts et élaborez des stratégies pour triompher d’une variété d’ennemis dans un combat ARPG rapide et fluide. Choisissez parmi une liste de personnages légendaires issus de tout l’univers Nickelodeon – tels que Timmy Turner, Leonardo, Jimmy Neutron, SpongeBob SquarePants, Susie Carmichael, Katara et bien d’autres – tout en améliorant vos armes et en maîtrisant de nouvelles capacités, en solo ou en coopération locale jusqu’à quatre joueurs !

Nicktoons & The Dice of Destiny sortira sur Nintendo Switch 2 en version numérique et physique via carte de jeu le 5 décembre au prix de 39,99 £ / 49,99 €. Le jeu est déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam et l’Epic Games Store.