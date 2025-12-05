Postal: Bullet Paradise, annoncé cette semaine pour Nintendo Switch, ne verra finalement pas le jour. Running With Scissors, qui devait publier le projet développé par Goonswarm Games, a décidé de l’annuler suite aux réactions négatives de la communauté. Les fans ont exprimé leur mécontentement en affirmant que des éléments du jeu semblaient générés par IA, ce qui a conduit l’éditeur à mettre fin au développement.

Dans un communiqué officiel, Running With Scissors explique que la confiance envers l’équipe de développement est rompue et que la réputation de la franchise POSTAL aurait été mise en danger. L’entreprise rappelle son engagement envers la transparence et souligne que ses priorités restent de respecter les attentes des millions de fans. Elle promet de se concentrer sur de nouveaux projets et mises à jour prévus pour 2026 et au-delà.

Postal: Bullet Paradise devait être un FPS “bullet paradise” rapide et chaotique, intégrant un mode coopératif en ligne, un arsenal d’armes improvisées et une ambiance dystopique baptisée “Shitty Future”. Les joueurs auraient pu incarner différentes versions du POSTAL Dude issues de tout l’univers de la série, chacune dotée de statistiques et de compétences propres.

Le jeu promettait :