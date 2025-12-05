Clear River Games et City Connection ont annoncé la sortie mondiale de WiZmans World Re;Try, remaster HD du JRPG culte de Jaleco, prévue sur Nintendo Switch le 19 février 2026. Déjà disponible au Japon depuis l’an dernier, cette nouvelle version modernise un titre initialement lancé en 2010 sur DS, tout en conservant son charme pixel art.

Le jeu plonge les joueurs dans l’univers sombre et alchimique de Wizarest, une cité isolée du monde extérieur depuis plus d’un siècle. Les habitants, privés de leurs souvenirs, vivent entourés de donjons labyrinthiques infestés de monstres. Le jeune sorcier Claus, accompagné de ses trois homoncules laissés par sa mentor disparue, Giselle, doit explorer ces donjons pour percer le mystère de la mémoire perdue et affronter la force responsable de la décadence du monde.

Le système d’Anima Fusion permet aux homoncules d’absorber les âmes des monstres vaincus afin de modifier leurs statistiques, compétences et apparence. Chaque choix du joueur influence la relation avec ses compagnons et le déroulement de l’histoire, jusqu’à déterminer le destin du monde.

Caractéristiques principales de WiZmans World Re;Try :