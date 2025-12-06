Supertrick Games vient de lancer Let It Die: Inferno, suite du roguelike Let It Die, sur PS5 et PC. Ce nouvel épisode plonge les joueurs dans une descente infernale où il faut se frayer un chemin toujours plus profond vers les flammes de l’Enfer.

Jusqu’ici, aucune annonce n’avait été faite concernant une sortie sur consoles Nintendo. Mais dans une interview accordée à Cubed3, le directeur du jeu Hideyuki Shin et le personnage-mascotte Uncle Death ont révélé que l’équipe est très intéressée par une version Switch 2.

Selon Uncle Death, le studio “adore la Switch 2” et a déjà reçu le feu vert de ses testeurs internes confirmant que Let It Die: Inferno peut fonctionner sur Switch 2. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation officielle, ces tests laissent penser qu’un portage est sérieusement envisagé pour l’avenir.

Pour l’instant, aucune date ni plan concret n’ont été annoncés, mais les développeurs semblent déterminés à explorer cette piste. Les fans de roguelike et de la série peuvent donc espérer voir Inferno rejoindre la bibliothèque de la Switch 2 dans les prochains mois.