Le jeu indépendant à succès vient s’installer sur votre étagère dès l’année prochaine !

Maximum Entertainment France, le développeur Neoludic Games, Skystone Games et Silver Lining Interactive sont ravi d’annoncer que Tiny Bookshop, le jeu de gestion narratif, sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 10 avril 2026.

Les joueurs peuvent vivre leur rêve de librairie indépendante, gérant une boutique itinérante qui leur permet de visiter différentes régions, de rencontrer différents membres de la communauté et d’adapter leur stock en fonction de la demande des clients. Depuis son lancement numérique, Tiny Bookshop s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde entier, consolidant ainsi sa place parmi les grands succès cozy de l’année. Le jeu a également atteint la première place du classement Nintendo eShop pendant trois semaines consécutives après son lancement. Tout récemment, Tiny Bookshop a réalisé un beau score aux « German Developer Award 2025 », remportant les récompenses de Meilleur Jeu Vidéo Allemand, Meilleur Jeu Indé, et Meilleurs Graphismes.

Désormais, les fans de longue date comme les nouveaux peuvent ajouter Tiny Bookshop à leur collection de jeux physiques. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

Les éditions physiques pour PlayStation 5 et Nintendo Switch comprennent un code de téléchargement de la bande originale numérique, un code de téléchargement pour le livre d’art numérique, et un marque-page Tiny Bookshop exclusif, un souvenir pour les fans qui souhaitent ajouter ce jeu chaleureux à leur collection.

« Voir Tiny Bookshop passer d’un projet de passionné à un jeu apprécié par plus d’un demi-million de joueurs a été incroyable », a déclaré David Zapfe-Wildemann, Game Designer chez Neoludic Games. « En proposant une édition physique aux fans, ils peuvent désormais conserver un morceau de Bouquainville-sur-Mer sur leur étagère. »

Apprécié pour ses personnages attachants et son ambiance chaleureuse, Tiny Bookshop a inspiré des milliers de fans de jeux cosy à partager leurs vitrines, leurs idées de décoration et leurs recommandations préférées sur les réseaux sociaux, ce qui a contribué à la croissance du jeu depuis son lancement.

« Les jeux physiques ont une place particulière dans le cœur des collectionneurs, et Tiny Bookshop a vraiment sa place sur une étagère », a déclaré Eben Cunningham, coordinateur des ventes et du développement commercial chez Silver Lining Interactive. « Nous sommes ravis d’accompagner le jeu d’une bande originale, d’un livre d’illustrations et d’un marque-page pour célébrer ce coup de cœur de la communauté. »

Laissez tout derrière vous pour ouvrir une petite librairie en bord de mer dans ce jeu de gestion narratif et cosy.

Remplissez votre petite librairie d’une variété de livres et d’objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.

Décorez votre petite librairie avec des objets. Vous voulez des plantes partout ? Ou peut-être préférez-vous un éclairage à la bougie un peu sinistre ? Chaque objet posé affecte votre clientèle et offre de nouvelles mécaniques.

Recommandez le bon livre à la bonne personneou essayez d’ouvrir ses horizons. Parfois, tout ce dont on a besoin pour un nouveau coup de cœur, c’est d’un coup de pouce !

Rencontrez les habitants excentriques de Bouquainville et aidez-les ! Ils ne mordent pas, c’est promis 🙂

Approvisionnez votre librairie en plusieurs genres pour satisfaire les habitudes de lecture des gens du coin et voyez votre clientèle augmenter. Chaque quartier de la ville attire une population un peu différente alors c’est en connaissant bien votre public que vous ferez prospérer votre librairie !

Explorez les coins pittoresques de Bouquainville-sur-Mer et apprenez à connaître la ville comme votre poche. Découvrez son histoire. Que s’est-il passé ? Et qui était vraiment Saint Bouquain ?

Découvrez des secrets, collectionnez des objets et faites grandir votre collection de timbres en explorant les moindres recoins de Bouquainville. Qui sait ce que vous découvrirez ?

Tiny Bookshop sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 10 avril 2026.