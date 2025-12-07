Un nouveau trailer de Tamer Town vient d’être dévoilé, présentant davantage de gameplay et de mécaniques. Le jeu sortira en Early Access sur PC (Steam) au premier trimestre 2026, avant une sortie complète sur Nintendo Switch 2 un peu plus tard.

Concept du jeu

Tamer Town combine monster collecting et city-building dans une expérience hybride où les joueurs doivent bâtir une cité prospère en harmonie avec leurs créatures, les Mokiton. Plus de 130 Mokiton uniques sont à élever, chacun doté de personnalités, d’éléments et de voies d’évolution distinctes.

Gameplay et progression

Évolution et entraînement : les Mokiton grandissent grâce aux combats, au travail et à l’entraînement aux côtés de leurs tamers.

: les Mokiton grandissent grâce aux combats, au travail et à l’entraînement aux côtés de leurs tamers. Réputation de la ville : maintenir les Mokiton heureux et productifs augmente le prestige de la cité et attire de nouveaux habitants.

: maintenir les Mokiton heureux et productifs augmente le prestige de la cité et attire de nouveaux habitants. Gestion des ressources : assigner les Mokiton à des emplois adaptés pour optimiser la production, vendre des biens et investir dans de nouvelles infrastructures.

: assigner les Mokiton à des emplois adaptés pour optimiser la production, vendre des biens et investir dans de nouvelles infrastructures. Expéditions et Ligue : faire progresser sa ville, participer à des compétitions et gagner en renommée.

Compétitions et combats

Tournoi des cités : affrontez d’autres villes dans des compétitions stratégiques.

: affrontez d’autres villes dans des compétitions stratégiques. Arènes personnalisables : adaptez vos terrains de combat à votre style.

: adaptez vos terrains de combat à votre style. Auto-battles : laissez vos meilleurs tamers prendre le relais ou contrôlez directement l’action.

: laissez vos meilleurs tamers prendre le relais ou contrôlez directement l’action. Événements dynamiques : visiteurs mystérieux, challengers surprises et rencontres spéciales viennent bouleverser la routine.

Personnalisation et immersion

Décorations élémentaires pour améliorer la satisfaction des Mokiton.

Friandises spéciales pour répondre à leurs besoins.

Système de synergies permettant de créer des équipes équilibrées et puissantes.

Cathedral: Crow’s Curse – nouveau trailer et sortie prévue sur Switch en 2026

Le studio indépendant suédois Decemberborn Interactive a dévoilé un tout nouveau trailer de gameplay pour Cathedral: Crow’s Curse lors du Best Indie Games Winter Showcase. Cette vidéo offre le regard le plus détaillé à ce jour sur les systèmes d’exploration et de combat du jeu, attendu sur Nintendo Switch en 2026.

Le trailer met en avant la manière dont Crow’s Curse enrichit le design du premier Cathedral, avec une emphase sur la fluidité des déplacements, la profondeur des combats et l’exploration d’un monde plus vaste. On y aperçoit notamment de nouveaux dangers tapis dans la Shade Forest et d’autres régions encore inexplorées.

Nouvelles fonctionnalités de gameplay :

Carte du monde complète avec système de voyage rapide pour faciliter l’exploration longue distance.

avec système de voyage rapide pour faciliter l’exploration longue distance. Combat à distance grâce à l’arc et aux flèches, ajoutant une dimension stratégique.

grâce à l’arc et aux flèches, ajoutant une dimension stratégique. Nouvelle capacité de dash pour une mobilité accrue et un meilleur flow en combat.

pour une mobilité accrue et un meilleur flow en combat. Nouveaux types d’ennemis dans la Shade Forest et les zones inédites.

dans la Shade Forest et les zones inédites. Système d’artefacts amélioré avec compétences activables et arbres de talents pour une personnalisation poussée.

À propos du jeu :

Cathedral: Crow’s Curse est un préquel standalone se déroulant dans l’univers de Cathedral. Les joueurs incarnent Crow, un Shade Sentinel explorant forêts maudites, ruines oubliées et forteresses antiques afin de découvrir les origines de l’ordre des Sentinelles et d’affronter les forces obscures qui le menacent.

Le gameplay repose sur un combat rapide et précis, demandant de maîtriser esquives, parades et frappes bien synchronisées. Des mécaniques de furtivité optionnelles permettent aussi d’adopter des approches tactiques et des attaques surprises. Le monde est entièrement continu et richement façonné, mêlant lieux familiers et vastes zones inédites, sublimées par un pixel art détaillé et un éclairage dynamique.

DAMON and BABY : nouveau trailer et sortie prévue sur Switch en 2026

Arc System Works a dévoilé un tout nouveau trailer pour DAMON and BABY, son prochain jeu d’action-aventure, attendu sur Nintendo Switch début 2026. Cette vidéo met en avant les mécaniques de combat et d’exploration qui définissent le titre.

Un mélange d’exploration et de twin-stick shooting

Le jeu propose une fusion originale entre exploration d’un vaste monde et combat technique en twin-stick shooter. À la base, les joueurs peuvent améliorer Damon, roi démon, et effectuer des achats. Lors des phases d’exploration, il faudra vaincre des ennemis pour progresser dans chaque zone, l’histoire avançant au fil de ces alternances.

Combats stratégiques et arsenal varié

Attaques rapprochées avec pistolets et attaques à distance avec mitrailleuses et autres armes.

Découverte d’armes plus puissantes au fil de l’aventure.

Boss battles exigeant une approche stratégique, exploitant les gimmicks des environnements.

Personnalisation et progression

Damon apprend à maîtriser de nouvelles armes et compétences au cours de l’aventure.

Les joueurs peuvent personnaliser leur set de compétences selon leur style de jeu.

Plusieurs options de tenues permettent de modifier l’apparence de Damon.

Mode coopératif à deux joueurs

Possibilité de contrôler le compagnon canin de Damon.

Le chien peut aider en combat, ramasser des objets et soutenir le joueur de différentes manières.

Starsand Island : trailer “Advanced Gameplay & High-Level Island Mastery” et nouvelles infos

Le studio chinois Seed Lab a présenté un nouveau trailer pour Starsand Island lors du PC Gaming Show, dévoilant des détails inédits sur le combat et le multijoueur. Ce life sim inspiré par l’anime sortira sur Nintendo Switch 2 début 2026.

Jusqu’ici, Starsand Island s’était surtout illustré par son ambiance paisible de ferme et de vie communautaire. Le trailer révèle désormais une facette plus dynamique : des mécaniques de combat en vue à la troisième personne dans les zones mystiques et en ruines de l’île. Les joueurs y affronteront des créatures étranges corrompues par une magie noire, qu’ils pourront purifier à l’aide d’armes comme la fronde ou l’arc, afin de les domestiquer.

Nouveautés mises en avant :

Boss animaux puissants : combats stratégiques nécessitant d’exploiter les faiblesses, d’améliorer armes et munitions, et de réussir des contres précis. Les récompenses incluent l’accès à des professions avancées.

: combats stratégiques nécessitant d’exploiter les faiblesses, d’améliorer armes et munitions, et de réussir des contres précis. Les récompenses incluent l’accès à des professions avancées. Multijoueur en ligne : exploration des ruines et combats en coopération, mais aussi partage des activités de la vie quotidienne (agriculture, pêche, élevage, construction).

: exploration des ruines et combats en coopération, mais aussi partage des activités de la vie quotidienne (agriculture, pêche, élevage, construction). Vie communautaire enrichie : possibilité de partager véhicules ou de chevaucher de grands animaux pour parcourir l’île.

: possibilité de partager véhicules ou de chevaucher de grands animaux pour parcourir l’île. Automatisation et technologie : robots intelligents pour récolter les cultures en votre absence, hoverboards futuristes pour se déplacer, et serres personnalisées en mode DIY exploitant l’énergie solaire pour la propagation des plantes.

Brightfall : nouveau teaser trailer et arrivée confirmée sur Switch 2

Le studio Dark Point Games a dévoilé un nouveau teaser trailer pour Brightfall, confirmant que le jeu sortira sur Nintendo Switch 2. Aucune date précise n’a encore été annoncée, mais ce survival roguelite coopératif promet une expérience sombre et immersive.

Un cadre maudit et historique

Brightfall plonge les joueurs en 1666, juste après la Grande Peste de Londres. Naufragés sur une île effacée des cartes anglaises, les survivants doivent affronter une obscurité vivante qui déforme la nature et menace leur santé mentale. Chaque torche devient une arme vitale, chaque minute de lumière un sursis face à la folie.

Gameplay et mécaniques principales :

Survie coopérative : jusqu’à 4 joueurs peuvent explorer, construire et défendre la lumière ensemble.

: jusqu’à 4 joueurs peuvent explorer, construire et défendre la lumière ensemble. Gestion de la lumière : allumer des lanternes et repousser la corruption pour conserver sa santé mentale.

: allumer des lanternes et repousser la corruption pour conserver sa santé mentale. Exploration dynamique : l’île se reconfigure après chaque échec, offrant des biomes corrompus et des boss antiques à purifier.

: l’île se reconfigure après chaque échec, offrant des biomes corrompus et des boss antiques à purifier. Construction et craft : partir de rien pour bâtir un refuge, puis progresser vers des outils en fer, des armes à feu et des sanctuaires lumineux.

: partir de rien pour bâtir un refuge, puis progresser vers des outils en fer, des armes à feu et des sanctuaires lumineux. Progression roguelite : chaque run débloque de nouvelles compétences, rôles et plans qui persistent entre les expéditions.

: chaque run débloque de nouvelles compétences, rôles et plans qui persistent entre les expéditions. Menace constante : rester trop longtemps dans l’obscurité transforme les joueurs en Shadows, chasseurs déments de leurs anciens alliés.

Ambiance et narration

Brightfall mêle exploration de ruines celtiques, combats stratégiques et gestion de ressources dans un monde qui se réinvente à chaque tentative. La coopération est essentielle, mais même en solo, un esprit ancien lié à la lumière peut guider et soutenir le joueur.