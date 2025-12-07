Nintendo a déployé début décembre la mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World, le titre phare du lancement de la Switch 2. Cette update majeure apporte son lot d’ajustements, de modifications et d’améliorations, avec un accent particulier sur les circuits du jeu.

Comme le précisent les notes de patch officielles, la disposition de certaines pistes a été modifiée pour des modes spécifiques. La chaîne YouTube RetroArchive a publié une vidéo comparative côte à côte permettant de visualiser l’ensemble de ces changements et redesigns, en les confrontant aux versions originales des circuits.

Les modifications de tracés concernent les courses en « course VS » ainsi que les « courses » en « jeu en ligne » et « multijoueur local ». Huit circuits ont été retouchés : les courses allant de plage Koopa vers Spatioport DK, Trophéopolis et stade Peach, ou encore mont Tchou Tchou.

Une modification importante touche l’ensemble des courses se dirigeant vers la plage Koopa : désormais, les joueurs devront franchir la ligne d’arrivée après deux tours une fois arrivés sur ce circuit.

Au-delà des circuits, cette mise à jour 1.4.0 introduit plusieurs nouveautés majeures. Le système « objets personnalisés » permet de sélectionner quels objets apparaissent pendant les courses, une fonctionnalité disponible en course VS, bataille de ballons, bataille de pièces et dans les salons en ligne ou en jeu local. Le nom de la piste musicale et son titre source s’affichent désormais dans le menu pause, tandis qu’un réglage du volume de la musique a été ajouté dans les paramètres.

Les options multijoueur ont également été améliorées. Jusqu’à quatre joueurs réunis dans un salon en ligne peuvent maintenant participer aux modes course, survie et bataille. Il est également possible de rejoindre des amis jouant au mode survie depuis le mode 2 joueurs ou le jeu en ligne. Le menu pause en course VS solo propose désormais les options « recommencer » et « course suivante », et le mode photo peut être activé depuis le menu pause en contre-la-montre lors des courses contre les fantômes.

La mise à jour corrige également de nombreux bugs, notamment des problèmes liés au Bill Balle sur plusieurs circuits comme Cité Sorbet, Cinéma Boo, Trophéopolis et divers autres tracés. Des correctifs ont été appliqués pour résoudre des soucis de collision avec des éléments de décor dans Usine Toad et Stade Wario, ainsi que des problèmes d’affichage en spectateur durant le mode survie en ligne.

D’autres ajustements de gameplay incluent un boost automatique lors du passage sur le dos de la raie Manta, l’impossibilité de heurter la dranguille en Bill Balle, et l’interdiction d’utiliser un second Boo pendant qu’un premier est déjà actif. Le temps de réapparition de la nourriture et des pièces posées sur l’eau a été réduit.