Après une annonce initiale en avril 2023 et un silence prolongé qui avait inquiété les fans, Wonderland Kazakiri et les éditeurs Pocketpair Publishing et Forever Entertainment ont confirmé que le puzzle RPG CASSETTE BOY sortira finalement sur Nintendo Switch le 15 janvier 2026. Le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.

Un puzzle RPG inspiré par la mécanique quantique CASSETTE BOY se distingue par son univers en apparence 2D pixel-art, mais qui se révèle en réalité 3D. Les joueurs doivent faire pivoter la carte pour révéler ou effacer des objets, résoudre des énigmes et progresser dans les niveaux.

Le jeu repose sur le “SchroDinger System” : tout ce qui n’est pas visible à l’écran n’existe pas. Les personnages, interrupteurs ou obstacles disparaissent dès qu’ils sortent du champ de vision, obligeant les joueurs à manipuler la perspective pour avancer.

Caractéristiques principales :

: changer l’angle de vue pour faire apparaître ou disparaître des éléments. Exploration et combat : trouver des objets, résoudre des puzzles et affronter ennemis et boss.

Inspiré par la célèbre citation attribuée à Einstein — “Croyez-vous vraiment que la lune n’est pas là quand vous ne la regardez pas ?” — CASSETTE BOY propose une aventure où la réalité elle-même dépend du regard du joueur.

Synth Riders: Overdrive – sortie confirmée sur Switch le 16 décembre 2025

Kluge Interactive a annoncé que Synth Riders: Overdrive, son nouveau jeu d’action musicale futuriste, arrivera sur Nintendo Switch le 16 décembre 2025, juste à temps pour les fêtes. Ce titre standalone réinvente l’expérience du hit VR Synth Riders, en l’adaptant entièrement au format portable et TV de la Switch.

Un gameplay repensé pour la Switch

Synth Riders: Overdrive propose une expérience cyberpunk néon mêlant rythme et action, avec des mécaniques inédites et des modes de jeu variés. Les joueurs peuvent profiter d’un mode campagne scénarisé, incluant un combat de boss épique, ainsi que d’un multijoueur local jusqu’à 4 joueurs, en versus ou en coopération sur canapé.

Caractéristiques principales :

Arsenal musical varié : 64 morceaux couvrant la synthwave, la pop moderne et plus encore, avec des artistes tels que Queen, Sia, Charli XCX, David Guetta, One Republic, Jack Harlow, Wham! , et bien d’autres.

Une expérience rythmique électrisante

Les joueurs incarnent un Synth Rider dans une arène musicale où chaque battement compte. Il faudra briser des formes, glisser sur des rails et réaliser des acrobaties en hoverboard, le tout synchronisé avec une bande-son électrisante.

Sneaky All-Nighter 2 annoncé sur Switch pour le 19 décembre 2025

L’éditeur SAT-BOX a confirmé la sortie de Sneaky All-Nighter 2 sur Nintendo Switch le 19 décembre 2025. Un nouveau trailer accompagne l’annonce, mettant en avant les mécaniques de jeu et le fun multijoueur.

Un concept simple et amusant

Le jeu reprend l’idée originale : réussir à tenir éveillé toute la nuit sans se faire attraper. Les joueurs doivent timing leurs actions avec précision pour accumuler des points et prolonger leur nuit clandestine.

Modes de jeu :

Time Attack : terminez les niveaux le plus rapidement possible et grimpez dans les classements mondiaux. Observer les déplacements des personnages patrouillant est essentiel pour trouver le bon moment d’agir.

Multijoueur convivial

Grâce aux Joy-Con, jusqu’à six joueurs peuvent participer simultanément, rendant les soirées encore plus animées.

System Shock Remake arrive sur Switch et Switch 2 le 18 décembre 2025

Nightdive Studios a confirmé que son remake de System Shock sortira sur Nintendo Switch et Switch 2 le 18 décembre 2025. Déjà lancé en 2023 sur d’autres plateformes, ce remake fidèle du FPS culte de 1994 (Looking Glass Studios) revient avec des améliorations modernes tout en conservant l’essence du jeu original.

Un développement mouvementé mais réussi

Initialement pensé comme un reboot, le projet a finalement pris la forme d’un remake afin de respecter les promesses du Kickstarter. Le résultat a été salué par la critique, offrant une expérience à la fois nostalgique et modernisée.

L’histoire

En 2072, vous incarnez un hacker anonyme qui se réveille dans la Citadel Station, désormais sous le contrôle total de SHODAN, une IA libérée de toute contrainte morale. Mutations grotesques et cyborgs rôdent dans les couloirs, et il vous revient de mettre fin à la tyrannie de SHODAN.

Caractéristiques principales :

Narration immersive : découvrez l’ascension de SHODAN et les mystères de la Citadel Station.

: découvrez l’ascension de SHODAN et les mystères de la Citadel Station. Exploration et survie : affrontez pièges, énigmes et créatures hostiles.

: affrontez pièges, énigmes et créatures hostiles. Personnalisation du protagoniste : possibilité de choisir un hacker masculin ou féminin.

: possibilité de choisir un hacker masculin ou féminin. Améliorations techniques : mélange unique de textures pixel art et d’éclairage moderne.

: mélange unique de textures pixel art et d’éclairage moderne. Switch 2 Edition : prise en charge du gyro aiming et compatibilité avec les Joy-Con 2 en mode souris, offrant une flexibilité accrue entre manette et clavier/souris.

Holstin : Team17 signe un accord mondial d’édition avec Sonka

Team17 et le studio polonais Sonka ont annoncé la signature d’un accord de publication mondial pour Holstin, un jeu indépendant de survie psychologique et horrifique très attendu. Dévoilé en 2023, le titre s’est rapidement fait remarquer grâce à son style visuel innovant, sa technologie de rendu unique et son cadre singulier dans la Pologne des années 90.

Déclarations officielles :

Harley Homewood (Team17) : “Nous sommes ravis de collaborer avec Sonka pour concrétiser leur vision et porter Holstin sur le marché. Ce jeu incarne une narration atmosphérique unique et des mécaniques de gameplay innovantes dans un survival horror glaçant.”

: “Nous sommes ravis de collaborer avec Sonka pour concrétiser leur vision et porter Holstin sur le marché. Ce jeu incarne une narration atmosphérique unique et des mécaniques de gameplay innovantes dans un survival horror glaçant.” Rafał Sankowski (Sonka) : “Holstin est un survival horror psychologique se déroulant dans une ville polonaise isolée et rongée par une présence inquiétante. Les habitants semblent possédés, et il faudra explorer, interroger et combattre pour découvrir la vérité.”

Caractéristiques principales :