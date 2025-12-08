Issu d’un Kickstarter couronné de succès, Antonblast avait encore de nombreux contenus promis qui n’avaient pas encore été intégrés au jeu. La mise à jour « The End » viendra justement ajouter l’ensemble des paliers atteints durant la campagne de financement.

Quatre nouveaux combats de boss feront leur apparition au sein du Demon Corp, permettant d’accéder à leur grand événement en avance. À noter que ces boss ont été conçus par des soutiens de la campagne Kickstarter ayant obtenu les grades Mi-Boss Designer et Super Designer.

Le Grand Tournoi : La Course aux Boss proposera un défi extrême consistant à affronter les neuf boss principaux à la suite sans mourir une seule fois. En cas de réussite, une récompense à la hauteur de l’exploit sera accordée.

Les Épreuves Citron Vert viendront enrichir le contenu. Il faudra d’abord vaincre l’ensemble des boss pour les débloquer, puis récupérer tous les citrons verts d’une zone dans un temps imparti afin d’obtenir le citron du souvenir, ainsi que diverses récompenses supplémentaires.

Deux nouveaux modes de jeu seront également ajoutés : un mode Difficile et un Stage Rush Mode. Le mode Difficile augmentera la complexité de tous les niveaux et renforcera l’ensemble des boss. Il se débloquera dès la fin du premier niveau. Le Stage Rush Mode proposera quant à lui d’enchaîner le plus rapidement possible douze niveaux et huit boss sans interruption. Ce mode se débloquera après avoir vaincu le dernier boss du jeu, avec un prérequis supplémentaire encore tenu secret par les développeurs.

Il sera désormais possible de discuter avec Danton dans le hub. Ce personnage à la peau verte et à la tenue bleue est celui que l’on aperçoit régulièrement en train de réparer des éléments dans de nombreux niveaux.

La bande-son et le travail sonore bénéficieront d’une refonte. De nombreux sons se superposaient jusqu’ici à une musique jugée trop explosive ; l’ensemble a été retravaillé afin d’offrir une expérience sonore plus agréable.

De nouvelles babioles (trinkets) seront également ajoutées. Elles permettront d’aborder le jeu différemment, sans pour autant faciliter sa complétion.

Seize nouvelles bombes de peinture feront leur apparition, portant le total à 110 couleurs différentes pour personnaliser les protagonistes.

De nouveaux succès seront introduits, à l’exception de la version Nintendo Switch.

Un grand nombre de bugs seront corrigés, même si la liste exacte n’a pas encore été communiquée.

Enfin, de nouvelles langues seront ajoutées : français, allemand, espagnol, italien, portugais, espagnol d’Amérique latine et portugais brésilien.

Les développeurs promettent encore de nombreuses surprises à découvrir directement lors de la sortie de la mise à jour « The End », prévue pour le 18 décembre 2025.