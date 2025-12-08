L’éditeur indie tinyBuild et le développeur Mandragora ont annoncé l’arrivée prochaine de leur simulateur de survie post-apocalyptique cozy et solo I Am Future sur consoles.

Déjà plébiscité sur Steam avec plus de 1 900 avis utilisateurs et une note « Très positive », le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 8 janvier 2026 au prix de 19,99€.

Les joueurs consoles auront bientôt l’opportunité de construire leur propre camp sur un toit et de se détendre dans les conséquences d’une inondation catastrophique. Cultiver, pêcher, explorer, fabriquer, cuisiner : ce qui reste du monde est à portée de main dans I Am Future.

Les joueurs consoles pourront profiter de l’ensemble du contenu ajouté à I Am Future tout au long de son parcours sur PC, depuis ses débuts en accès anticipé Steam en 2023 jusqu’au lancement de la version 1.0 fin 2024. Cela inclut un mode Histoire robuste, des options de construction de base étendues, un système météorologique complexe, la construction de relations avec d’autres survivants, et bien plus encore. Si des jeux comme Stardew Valley, Dave the Diver et Coral Island vous plaisent, vous vous sentirez comme chez vous dans I Am Future.

Par ailleurs, tinyBuild et Mandragora révéleront demain le nouveau jeu de l’équipe d’I Am Future lors du showcase Wholesome Snack.

Le jeu propose de construire la base sur toit cozy de vos rêves. En partant de zéro sur un toit abandonné, les joueurs construiront, décoreront et élargiront le camp le plus douillet possible. Il sera possible de débloquer de nouveaux bâtiments et meubles, d’installer des réseaux électriques et d’organiser soigneusement sa nouvelle vie.

Dans ce contexte post-apocalyptique relaxant, le joueur incarne le dernier survivant sur Terre, fraîchement sorti d’un long et doux sommeil cryogénique. Il est enfin temps de se détendre et d’arrêter de s’inquiéter du travail et de l’inflation. Relaxation, construction, exploration : le monde appartient littéralement au joueur.

La nature guérit et il est possible d’installer une ferme, de cultiver fruits, légumes et arbres, et de prendre soin de ses récoltes. Les joueurs pourront fouiller à la recherche de reliques de l’ancien monde et fabriquer des gadgets. En trouvant des artefacts anciens d’une époque révolue comme des bouilloires, des téléviseurs et des micro-ondes, ils pourront les démonter grâce à un système de démantèlement satisfaisant pour rassembler des ressources pour leur prochain projet d’artisanat.

Il sera possible d’embaucher une équipe de robots minions adorables pour automatiser les corvées autour du camp. Les joueurs construiront une équipe d’assistants IA, donneront des ordres et géreront leur charge de travail. Et quand ils auront terminé, ils pourront les laisser se détendre dans un bain de recharge.

L’exploration d’un monde mystérieux passe par l’envoi de drones d’exploration en expédition à travers la mégalopole engloutie. Il s’agira de découvrir de nouveaux lieux, de rapporter quelque chose de valeur à la base et de percer le mystère de la fin du monde pas à pas.

Le fait d’être le dernier humain sur Terre ne signifie pas qu’on ne peut pas se faire de nouveaux amis. Les joueurs rencontreront des habitants robots excentriques de ce nouveau monde, comme Earl the Fridge ou Bombshell Barbara, et développeront leurs liens avec eux.