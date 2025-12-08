Eastasiasoft Limited a annoncé la disponibilité d’une nouvelle démo d’Incantation sur Xbox Series X|S dans le cadre de l’Indie Selects Demo Fest. L’éditeur et développeur indépendant a également confirmé la sortie du jeu sur consoles en mars 2026.

Incantation est une aventure horrifique présentée en perspective 3D cinématique à la première personne. Le jeu est adapté du film taïwanais en prise de vues réelles du même nom, et ses environnements sont conçus pour refléter authentiquement les aspects de la culture taïwanaise, ses paysages et son folklore.

Les joueurs incarnent une mère à la recherche de sa fille disparue. Elle est conduite dans un lieu appelé le Chen Family Village, hanté par une divinité maléfique et habité par des cultistes. Le joueur doit guider la mère à travers le village en résolvant des puzzles environnementaux par l’interaction et la découverte d’objets clés, tout en ramassant des indices pour progresser de zone en zone.

Au-delà de la folie et de la peur palpables dans le village, une force sinistre pousse au désespoir. Le joueur incarne Jia Jun Lee qui fouille le village et reconstitue des indices fragiles sur la localisation de son être cher, dissimulant soigneusement ses mouvements alors que des menaces surnaturelles se rapprochent de toutes parts. Le jeu invite à accomplir des rituels, résoudre des énigmes, collecter des documents et chercher des objets clés pour accéder à de nouvelles zones du village, dans l’espoir de retrouver la fille disparue et de s’échapper vivant.

Incantation est développé à l’origine par Softstar Entertainment Inc. et sera publié en version numérique pour Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S et le Microsoft Store pour Windows par Eastasiasoft Limited.

Des éditions physiques limitées pour Nintendo Switch incluront le jeu, un manuel, des standees en acrylique, des autocollants Joy-Con, un mini boîtier, un porte-bonheur et un certificat numéroté dans une boîte de collection. L’édition limitée sera uniquement disponible pour Nintendo Switch au prix de 39,99$ plus les frais de port. Les copies standard pour Nintendo Switch et PS5 seront disponibles à 29,99$. Les précommandes pour toutes les versions sont désormais ouvertes chez le partenaire de vente en ligne Playasia.