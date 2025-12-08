De nouvelles offres exceptionnelles sont disponibles sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, avec plusieurs titres affichant leurs plus bas prix historiques. Parmi eux, Crow Country, Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1.

Voici un aperçu des réductions les plus marquantes :

Grandes baisses de prix :

Hogwarts Legacy – 8,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 8,99 $ (au lieu de 59,99 $) Mortal Kombat 1 – 7,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– 7,99 $ (au lieu de 39,99 $) Crow Country – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 9,99 $ (au lieu de 19,99 $) Batman: Arkham Trilogy – 19,79 $ (au lieu de 59,99 $)

– 19,79 $ (au lieu de 59,99 $) Blasphemous 2 – 9,89 $ (au lieu de 29,99 $)

– 9,89 $ (au lieu de 29,99 $) Ghost Trick – 9,99 $ (au lieu de 29,99 $)

– 9,99 $ (au lieu de 29,99 $) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – 11,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– 11,99 $ (au lieu de 59,99 $) Tomb Raider 1-3 Remastered – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Offres à prix mini (1 à 5 $) :

Before We Leave – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 19,99 $) Crown Trick – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 19,99 $) Figment / Figment 2 – 1,99 $ chacun

– 1,99 $ chacun Monster Sanctuary – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 19,99 $) Yoku’s Island Express – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– 1,99 $ (au lieu de 19,99 $) Moving Out – 2,49 $ (au lieu de 24,99 $)

– 2,49 $ (au lieu de 24,99 $) The House of the Dead: Remake – 2,49 $ (au lieu de 24,99 $)

– 2,49 $ (au lieu de 24,99 $) Harry Potter: Quidditch Champions – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Classiques NeoGeo ACA à prix réduit :