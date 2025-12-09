Nintendo a déployé la version 1.7.0 de F-ZERO 99, le battle royal offert avec l’abonnement Nintendo Switch Online. Cette mise à jour majeure introduit un système de classement élite réinitialisé tous les trois mois ainsi que trois nouveaux circuits secrets.

Le classement élite concerne les pilotes de rang S20 et supérieur, qui apparaîtront désormais dans un leaderboard mondial distinct accessible depuis le menu principal. Ce classement sera réinitialisé tous les trois mois, aux dates suivantes : 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre. Les joueurs devront compléter au moins une course après chaque réinitialisation pour figurer dans le classement.

Les pilotes atteignant le rang S50 recevront un statut S50 Elite, affiché pendant les courses par un emblème Falcon. Ce statut sera visible sur la carte de pilote et pour les autres joueurs au début des courses ainsi que pour les spectateurs. Les joueurs S50 Elite sont classés mondialement selon leurs points Elite, calculés en fonction des résultats contre d’autres rivaux S50 Elite. Les victoires ou défaites contre des rivaux de rang S49 ou inférieur, ou dans le mode Classique, n’affectent pas les points Elite.

Lors de la réinitialisation du classement élite, les joueurs S50 Elite et S49 retournent à leur niveau S49 initial, et les points Elite des joueurs S50 Elite sont également réinitialisés. Atteindre à nouveau le rang S50 Elite dans une nouvelle saison octroie automatiquement 1 000 points Elite et une place dans le classement.

Concernant les circuits secrets, initialement introduits avec la version 1.2.0 l’année dernière, trois nouvelles fusions ont été ajoutées au jeu et portent le titre « ??? » : Big Blue fusionné avec Red Canyon, Silence avec Sand Storm, et Port Town avec Sand Ocean. Ces circuits apparaissent occasionnellement dans les modes F-ZERO 99 et Mini Prix, avec une fréquence d’apparition augmentée par rapport à la version précédente.

La mise à jour introduit également un lecteur de musiques accessible depuis le menu Workshop, permettant aux joueurs d’écouter les pistes sonores du jeu.

Un événement Frozen Tour se tiendra du 15 décembre 2025 au 19 janvier 2026. Durant cette période, tous les circuits du jeu seront recouverts de neige et apparaîtront gelés. Les joueurs pourront collecter des Gem Sparks sur ces circuits gelés pour obtenir des récompenses exclusives à l’événement. Le Frozen World Tour fera également son retour, proposant de marquer des points sur une série de neuf courses de trois tours à travers différents mondes F-ZERO. Un classement hebdomadaire dédié au Frozen World Tour sera ajouté au leaderboard, réinitialisé chaque dimanche à 00h00 UTC. Les joueurs classés 999ème ou mieux recevront un badge spécial.

D’autres ajouts incluent les Lucky Tokens, qui permettent de jouer au mode Lucky Ranks. Les joueurs recevront un token par jour, avec un maximum de six tokens conservables. Des tokens supplémentaires peuvent être obtenus en montant de niveau. Le Mystery Rank dans Lucky Ranks peut désormais contenir un Bounty Chip, offrant la possibilité d’en gagner deux à la fois.

Vingt fonds d’écran pour les cartes de pilote, obtenables via Lucky Ranks, et huit emotes envoyables à des moments spécifiques durant les courses ont été ajoutés. Ces emotes sont acquises lors du défi limité dans le temps. La personnalisation s’effectue via le menu Workshop.

Enfin, l’équilibrage des gains et pertes de points de classement a été ajusté pour permettre aux joueurs d’atteindre plus rapidement des rangs élevés, avec une augmentation des points gagnés en battant un rival et une diminution des points perdus en perdant contre les quatre rivaux. Un onglet World Tour a été ajouté aux records dans le Workshop.

Notes de mise à jour F-ZERO 99 – Version 1.7.0

Nouvelles fonctionnalités

L’événement Frozen Tour aura lieu cette année. Tous les circuits du jeu seront recouverts de neige et apparaîtront sous forme de pistes gelées. En collectant les Gem Sparks qui apparaissent sur ces circuits gelés, les joueurs pourront obtenir des récompenses exclusives à l’événement.

Le Frozen World Tour fera également son retour pendant la durée de l’événement. Gagnez des points et visez un score élevé à travers une série de neuf courses de trois tours chacune, réparties dans différents univers de F-ZERO.

Les classements des meilleurs scores du Frozen World Tour seront ajoutés au classement hebdomadaire. Ce classement sera réinitialisé chaque dimanche à 16h00 PST (00h00 UTC).

Tout joueur classé 999e ou mieux dans le classement hebdomadaire du Frozen World Tour recevra un badge spécial. Ce badge utilise le même design que celui de l’année dernière, et les joueurs l’ayant déjà obtenu ne pourront pas en gagner un second.

L’événement Frozen Tour et le Frozen World Tour se dérouleront du 15 décembre 2025 au 19 janvier 2026.

Un classement Élite a été ajouté. Les pilotes de rang S20 et plus apparaîtront désormais dans le classement Élite et seront classés à l’échelle mondiale. Vous pouvez sélectionner « Classement » depuis le menu principal, puis basculer entre le classement hebdomadaire et le classement Élite.

Le classement Élite sera réinitialisé tous les trois mois (1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre).

Après chaque réinitialisation du classement Élite, il sera nécessaire de terminer au moins une course pour y apparaître de nouveau.

Un statut Élite S50 a été ajouté pour les pilotes atteignant le rang S50. En jeu, ce statut sera affiché sous la forme d’un emblème Falcon.

Les classements mondiaux des S50 Élite pourront être consultés dans le classement Élite. Ces classements seront également affichés en haut de votre Carte de Pilote et seront visibles par les autres joueurs au début des courses ainsi que par les spectateurs.

Les joueurs S50 Élite s’affrontent pour les meilleures places mondiales sur la base des points Élite. Ces points sont calculés en fonction des résultats des courses contre d’autres rivaux S50 Élite, et les classements mondiaux S50 Élite seront déterminés à partir de ces points.

Les victoires ou défaites contre des rivaux de rang S49 ou inférieur, ainsi que dans les courses Classiques, n’affecteront pas les points Élite.

Lors de la réinitialisation du classement Élite, les joueurs S50 Élite et S49 seront réinitialisés à leur niveau de compétence initial S49. Les points Élite des joueurs S50 Élite seront également remis à zéro.

Si vous atteignez de nouveau le rang S50 Élite dans une nouvelle saison, vous recevrez 1 000 points Élite et serez placé dans le classement Élite.

Ajout des Lucky Tokens. Chaque Lucky Token permet de participer une fois aux Lucky Ranks.

Vous gagnerez un token par jour, et vous pourrez en stocker jusqu’à six pour une utilisation ultérieure.

Il est également possible d’obtenir des tokens supplémentaires en montant de niveau ou lorsque vous n’avez pas été associé avec des tokens.

Ajout de trois nouveaux Circuits Secrets. Ils apparaîtront occasionnellement dans les modes F-ZERO 99 et Mini Prix.

La fréquence d’apparition des Circuits Secrets a été augmentée.

Ajout d’un lecteur de musique.

Sélectionnez « Lecteur de musique » depuis le menu « Atelier » pour y accéder.

Ajout de fonds d’écran permettant de personnaliser les Cartes de Pilote, ainsi que d’emotes pouvant être envoyées à des moments précis pendant les courses. Une fois certaines conditions remplies, ces éléments pourront être utilisés pour la personnalisation.

Ajout de 20 fonds d’écran pouvant être obtenus via les Lucky Ranks.

Ajout de huit emotes pouvant être obtenues durant le défi à durée limitée.

Pour personnaliser votre Carte de Pilote, définir vos emotes ou consulter les conditions d’obtention de ces éléments, sélectionnez ATELIER depuis le menu principal, puis CARTES DE PILOTE ou EMOTES.

Autres ajustements et modifications

L’équilibrage des gains et pertes de niveau de compétence a été ajusté afin d’aider les joueurs à atteindre plus rapidement des rangs élevés.

Le nombre de points gagnés en battant un Rival a été augmenté, tandis que le nombre de points perdus en cas de défaite face aux quatre Rivaux a été réduit.

Ajout d’un onglet World Tour dans la section Records de l’Atelier.

Le Rang Mystère des Lucky Ranks peut désormais contenir une Bounty Chip.

Cela donne aux joueurs une chance d’obtenir deux Bounty Chips à la fois en récompense des Lucky Ranks.

Autres corrections

Divers problèmes ont été corrigés afin d’offrir une expérience de jeu plus agréable.